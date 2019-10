Premierul demis Viorica Dancila a afirmat ca asteapta rezultatele verificarilor facute de Corpul de control la TAROM si la Ministerul Transporturilor, precizand ca a discutat cu Razvan Cuc si acesta a negat acuzatiile privind o presupusa interventie pentru ramanerea la sol a unor avioane in ziua in care s-a votat motiunea cenzura.



"Maine o sa am primele detalii legate de Corpul de control pe care l-am trimis atat la TAROM, cat si la Ministerul Transporturilor. Am discutat cu domnul Cuc, a negat toate aceste lucruri legate de avioane, de intarziere, de ramanerea la sol. Nu as vrea sa ma implic, dar eu cred ca acest lucru nu se putea. Ganditi-va ca, daca se intarzia zece minute, era de vina premierul si nu cred eu ca domnul Cuc ar fi luat o decizie care m-ar fi pus pe mine, in primul rand, intr-o situatie neplacuta", a spus Dancila, duminica, dupa ce a facut o vizita la Serele expozitionale din Parcul Drumul Taberei.

Intrebata daca este de acord cu propunerea de infiintare a unei comisii parlamentare de ancheta in acest caz, Dancila a raspuns ca nu are nimic impotriva, scrie Agerpres.

"Nu am nimic impotriva, este dreptul lor sa depuna aceasta cerere. Eu, inca, prim-ministru interimar, vreau sa vad rezultatele controlului facut de catre Corpul de control al primului-ministru", a adaugat ea.

Presedintele PNL, premierul desemnat Ludovic Orban, a declarat miercuri ca, potrivit unor reprezentanti ai TAROM, directoarea companiei, Madalina Mezei, a fost demisa la inceputul acestei saptamani deoarece ar fi refuzat sa tina la sol aeronavele in ziua motiunii de cenzura, avand in vedere ca peste 20 de parlamentari urmau sa vina din tara la Bucuresti.

Ulterior, potrivit unor informatii aparute in spatiul public, Mezei a confirmat acest lucru, precizand, totodata, ca i-ar fi spus ministrului ca o astfel de decizie ar reprezenta un abuz.

TAROM a informat, joi, ca revocarea din functia de director general interimar a Madalinei Mezei s-a facut in baza unei decizii unanime a Consiliului de Administratie al companiei, care a constatat "nerespectarea contractului de mandat".

Potrivit unui comunicat al TAROM, Mezei a intarziat procesul de modernizare a flotei de scurt curier si nu a prezentat nicio informare cu privire la procesul de reducere a numarului total de posturi din companie.

Ministrul demis al Transporturilor, Razvan Cuc, a scris joi seara, pe Facebook, ca Madalina Mezei ar fi trebuit sa faca restructurarea TAROM nu sa incerce sa faca anumite jocuri in favoarea unor grupuri din companie.