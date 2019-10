O femeie de 37 de ani din Brezoi este cercetata penal sub banuiala ca si-ar fi ucis copilul nou-nascut dupa ce in apartamentul in care locuia singura a fost descoperit, intr-o galeata, cadavrul unui bebelus, au anuntat, duminica, reprezentantii Politiei Valcea.



Potrivit sursei citate, politistii din Brezoi au fost sesizati vineri de catre un medic de la o unitate spitaliceasca, unde femeia s-a prezentat cu "retentie placentara", ea fiind trimisa ulterior la o maternitate pentru a fi operata, doctorii de aici fiind cei care au constatat starea de lauzie a acesteia, scrie Agerpres. "In lipsa nou-nascutului au fost efectuate verificari pe raza orasului Brezoi, stabilindu-se ca femeia locuieste singura, fara forme legale, intr-un apartament, care apartine concubinului sau, plecat la munca in strainatate. S-a patruns in apartament, iar in baie, sub mai multe obiecte de vestimentatie, a fost descoperit un recipient din plastic, tip galeata, iar in interiorul recipientului a fost descoperit cadavrul unui nou-nascut de sex masculin", a precizat purtatorul de cuvant al IPJ Valcea, Catalin Udrea. Pe numele femeii a fost intocmit dosar de cercetare penala sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere ori vatamarea nou-nascutului, cazul sau fiind preluat de un procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Brezoi pentru continuarea cercetarilor.

