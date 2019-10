Presedintele PSD, Viorica Dancila, s-a alaturat cauzei marsului impotriva violentei asupra femeilor.



"Ma alatur cauzei marsului impotriva violentei asupra femeilor organizat in Capitala si ii felicit pe cei ce participa pentru curajul de a-si face auzita vocea!

Am o grija aparte pentru siguranta tuturor celor ce nu se pot apara singuri si am convingerea ca este obligatorie o schimbare profunda, la nivel procedural si legislativ, asa incat actele de violenta, abuzurile si orice incalcare a drepturilor fundamentale sa fie ferm descurajate si drastic reduse in timp", a scris Dancila pe Facebook.