Ministerul Sanatatii informeaza ca nu toate vaccinurile antigripale au fost aduse, intrucat este vorba de patru transe.



"Nu au fost aduse toate. Se aduc in patru transe. Medicii de familie au fost informati de catre DSP-uri", potrivit unei informari transmise de MS.

In ultimii doi ani, numarul de vaccinuri achizitionate "a crescut constant", mai mentioneaza sursa citata.

"Anul acesta am luat 1.500.000 doze. In anul 2016 s-au luat 600.000. In 2018 - 1.300.000 doze.

Ministerul Sanatatii a facut acord cadru pentru patru ani si am asigurat necesarul, inclusiv posibilitatea suplimentarii numarului de doze - pe care am bugetat-o din economii. In ceea ce priveste vaccinarea copiilor sub trei ani, anul trecut a fost nevoie de 2.000 de doze care au si fost asigurate. Anul acesta sunt de aproximativ de cinci ori mai multe vaccinuri, pentru 9200 de copii", arata MS, potrivit b1.ro.