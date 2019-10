Inainte de a pleca din Italia, Alexandru Cumpanasu a promis ca va lupta pentru ca Romania sa ofere respectul meritat celor 7 milioane de romani plecati din tara si care astazi tanjesc dupa respect si bun simt din partea statului roman.



"Ma despart astazi de romanii minunati din Italia dupa 3 zile extrem de pline si cu rezultate: participarea la emisiunea “Qui l'ha Visto” care are 2.000.000 de telespectatori, adica de 10 ori cat o mare televiziune de stiri din Romania. Tot in Italia locuiesc peste 2.000.000 romani care au la randul lor multe milioane de membrii ai familiilor in tara. Oameni care-si iubesc enorm tara, nu cum spun unii ca s-au rupt de Romania. M-am intalnit cu romani minunati la mitingul pe care l-am organizat in PIAZA DEI RE DI ROMA a caror iubire, speranta si entuziasm mi-au dat o forta uriasa alaturi de Teodora si Simona. Un alt rezultat foarte important a fost intalnirea cu CAPO de la Squada Mobile (structura AntiMafia din Italia) si cele 10 ore de audieri ce au urmat timp de 2 zile!!!!!!. Daca in tara mea institutiile sunt incapabile, complice sau incompetente am promis ca merg pana la capat si mor cu ei de gat pana cand o gasesc pe Alexandra. Unii au crezut ca glumesc sau blufez.

Acum s-au convins si va asigur ca nu va ramane piatra pe piatra atunci cand voi ajunge Presedintele Romaniei. Am promis ca arunc nu doar Romania in aer, ci intreaga Europa si asa va fi. Nici o romanca sau roman nu vor mai fi traficati, rapiti sau umiliti in Romania sau oriunde in lume!

Multumesc si Radio Romania Actualitatii pentru interviul luat. Asa arata ca a mai ramas 1% din audio-vizualul romanesc inca liber. Voi lupta cu toata forta mea pentru ca Romania sa ofere respectul meritat celor 7 milioane de romani plecati din tara si care astazi tanjesc dupa respect si bun simt din partea statului roman!!! La fel ca toti romanii din tara care am ajuns sa ne obisnuim atat de mult cu abuzul, nepasarea, nesimtirea, corupia, mafia, clanurile patronate de statul roman incat multi dintre noi am ajuns sa consideram toate acestea o Romanie normala. A venit momentul pentru toti romanii de peste tot sa spuna STOP. Acum avem impreuna o alternativa!"