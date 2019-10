Cresterea in greutate in jurul varstelor de 20, 30 si 40 de ani mareste cu peste o cincime riscul de deces prematur, sugereaza un studiu citat de Press Association.



Specialistii au descoperit ca persoanele care au devenit obeze intre 25 si aproximativ 47 de ani prezentau un risc mai mare cu 22% de deces prematur si cu 49% mai ridicat de a muri ca urmare a unor boli de inima.

Totodata, in urma cercetarii s-a descoperit ca trecerea de la obezitate la o greutate sanatoasa in a doua parte a vietii poate fi riscanta.

Pentru acest studiu, publicat in jurnalul stiintific British Medical Journal (BMJ), expertii au analizat date prelevate de la 36.051 de persoane care aveau 40 de ani sau mai mult la inceputul studiului. Participantii au fost cantariti si masurati initial si le-au mentionat cercetatorilor cat cantareau la 25 de ani si cu 10 ani inainte de studiu.

Pe parcursul unei perioade de monitorizare de 12 ani au fost inregistrate 10.500 de decese.

Dupa eliminarea factorilor ce puteau influenta rezultatele, specialistii au descoperit ca, in comparatie cu persoanele cu o greutate sanatoasa, subiectii care au devenit obezi intre varsta de 25 de ani si aproximativ 40 de ani prezentau un risc mai mare cu 22% de deces prematur din orice cauza si un risc crescut cu 49% de deces din cauza bolilor de inima.

Persoanele care au slabit si au trecut de la obezitate la o greutate sanatoasa in aceeasi perioada nu au prezentat un risc crescut de deces prematur. Acest lucru nu a fost insa valabil si pentru participantii care au pierdut din greutate la o varsta mai inaintata. Cei care au trecut de la obezitate la o greutate sanatoasa incepand cu varsta de circa 40 de ani si mai tarziu au prezentat un risc mai mare cu 30% de deces prematur din orice cauza si un risc mai mare cu 48% de deces in urma bolilor de inima, scrie Agerpres.

Obezitatea pe parcursul intregii vieti adulte presupune cele mai mari pericole - un risc de pana la 72% de deces prematur, potrivit concluziilor.

''Obezitatea stabila de-a lungul varstei adulte, cresterea in greutate din tinerete pana in a doua parte a vietii si pierderea din greutate de la varsta mijlocie pana la varsta adulta tarzie au fost asociate cu un risc mai mare de deces'', au concluzionat autorii cercetarii.

''Rezultatele implica faptul ca mentinerea greutatii normale de-a lungul varstei adulte, in special prevenirea cresterii in greutate la inceputul celei de-a doua parti a vietii, este importanta pentru prevenirea deceselor premature in perioada ulterioara'', au notat oamenii de stiinta.

Studiul a fost efectuat in randul cetatenilor americani si a fost condus de o echipa de Facultatea de Sanatate Publica de la Universitatea Huazhong din China.

''Mesajul pentru mentinerea unei greutati sanatoase pe parcursul vietii nu poate fi mai clar. In urma cu aproximativ 12 ani, respectatul 'Foresight Report' a uluit pentru prima data Marea Britanie estimand ca a fi gras poate reduce 13 ani de viata. Dar, avand in vedere cresterea continua a internarilor in spitale asociate obezitatii, putine persoane par sa fi ascultat'', a declarat Tam Fry, purtator de cuvant al organizatiei Forumul National pentru Obezitate (National Obesity Forum) din Marea Britanie, citata de Press Association.