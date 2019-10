Toate masinile cu norma de poluare sub Euro 5 vor plati vigneta ''Oxigen'' de acces si circulatie in Bucuresti, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti din 24 octombrie.



Proiectul arata ca, incepand cu 1 ianuarie 2020, accesul autovehiculelor cu masa totala maxima autorizata mai mica de 5 tone pe arterele din Bucuresti va fi restrictionat zilnic, de luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor legale, in intervalul 7,00 - 22,00.

Pentru vehiculele cu norma de poluare Euro 5, Euro 6, pentru cele electrice si hibride, accesul in Bucuresti este permis fara restrictii pe toate arterele. Masinile Euro 3 si Euro 4 pot circula in Bucuresti numai dupa achizitionarea vignetei. Pentru automobilele non-euro, Euro 1 si Euro 2, accesul este interzis in Zona de Actiune pentru Calitatea Aerului, stabilita prin proiect in perimetrul delimitat de Piata Victoriei - bd. Iancu de Hunedoara - sos. Stefan cel Mare - str. Polona - str. Mihai Eminescu - str. Traian - bd. Nerva Traian - bd. Gheorghe Sincai - str. Lanariei - Calea Serban Voda - bd. Marasesti - str. Mitropolit Nifon - bd. Libertatii - Calea 13 Septembrie - sos. Pandurilor - sos. Cotroceni - Splaiul Independetei - str. Stirbei Voda - str. Berzei - str. Buzesti - Piata Victoriei. In restul Capitalei, masinile non-euro, Euro 1 si Euro 2 au drept de circulatie pe baza de vigneta.

Conform documentului postat pe site-ul PMB, cel mai mult vor plati posesorii de autoturisme non-euro, pretul vignetei in cazul acestora ajungand la 1900 lei pe an, iar cel mai putin detinatorii de masini Euro 4, care vor plati 500 lei pe an. Vignetele se pot achizitiona pentru o zi, o luna, sase luni sau un an. Circulatia fara vigneta va fi sanctionata cu amenzi cuprinse intre 1.500 si 2.000 de lei, scrie Agerpres.

Sumele incasate vor constitui venit la bugetul Municipiului Bucuresti si vor fi folosite cu prioritate pentru lucrari, investitii si proiecte din domeniul protectiei mediului si al mobilitatii urbane, care contribuie direct sau indirect la imbunatatirea conditiilor si a calitatii aerului, se arata in proiectul de hotarare.