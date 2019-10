Primarul Capitalei, Gabriela Firea, anunta ca Fantana Miorita a redevenit functionala, dupa un amplu si complex proces de restaurare.



"Fantana Miorita a redevenit functionala, in aceasta seara, dupa un proces amplu si complex de restaurare, realizat prin contractul incheiat de Primaria Capitalei cu Apa Nova.

Fantana, amplasata la intrarea in Capitala, in zona de Nord, in sectorul 1, in apropierea Garii Baneasa, in fata Muzeului de Arta Populara Prof. Dr. Nicolae Minovici, obiect de patrimoniu national, isi dezvaluie acum publicului o imagine actuala, demna de un oras european.

Lucrarile de reabilitare estetica si functionala au fost efectuate de Apa Nova, cu implicarea activa a Primariei Municipiului Bucuresti, in baza obligatiilor asumate prin Contractul de Concesiune.

Reconstituirea din punct de vedere artistic s-a facut in baza schitelor originale, a planurilor existente ale acestui simbol emblematic al orasului. Lucrarile de reconditionare au fost realizate din materiale de inalta calitate care sa pastreze autenticitatea operei.

Pentru eficientizarea procesului de reabilitare, lucrarile au fost separate in cele de restaurare a mozaicului si lucrari operationale care au prevazut interventii arhitecturale, de structura, de inlocuire a instalatiilor si echipamentelor invechite.

In prezent, Fantana Miorita integreaza tehnologii care permit operarea in regim automatizat, dar si consum redus de energie.

Mozaicul, realizat acum mai bine de 80 de ani de Milita Petrascu, numita cea mai inzestrata femeie-sculptor a Romaniei in secolul XX, se afla intr-o stare de degradare ce nu permitea restaurarea in situ.

Astfel, acesta a fost scos cu avizul Ministerului Culturii, restaurat prin metode specifice de muzeografi si replantat, dupa executia lucrarilor de consolidare a monumentului.

Acum, exact ca in momentul inaungurarii, pe fatadele monumentului pot fi admirate frize de mozaic alb si negru, fixate in piatra, care ilustreaza scene din balada Miorita. Pe una din parti sunt reprezentati cei trei ciobani si cele trei turme de oi, iar pe cealalta parte este ilustrata nunta stapanului Mioritei si moartea acestuia.

Fantana Miorita a fost realizata dupa planurile arhitectului Octav Doicescu si a fost inaugurata, la lansare in toamna anului 1936, cu prilejul manifestarilor 'Luna Bucurestilor', eveniment in cadrul caruia a fost inaugurata si expozitia Satului Romanesc, care avea sa ramana pana in zilele noastre cunoscuta ca 'Muzeul Satului'.", a scris Firea pe Facebook.