Premierul Viorica Dancila sustine ca Guvernul a acordat sume substantiale pentru toate spitalele, fara sa tina cont de culoarea politica a administratiei locale.



"Am acordat sume substantiale pentru toate spitalele judetene, pentru multe spitale, pentru ca ne-am dat seama ca degeaba avem un personal calificat daca nu avem aparatura medicala performanta, astfel incat cetatenii sa fie tratati asa cum trebuie. (...) Am dat bani la toate spitalele judetene, indiferent de culoarea politica, asa cum am acordat sume de bani prin PNDL 1 si 2 la toate administratiile locale, indiferent de culoarea politica. Romania are nevoie de dezvoltare, de dezvoltare a comunitatilor si daca vom tine mereu cont de culoarea politica, atunci nu vom avea o coeziune la nivel teritorial.

Deci am acordat mereu sume, nu a fost neaparat inainte sau imediat dupa ce a fost demis guvernul. Vom continua sa acordam sume atat cat ne permitem, cat sa se incadreze in bugetul Ministerului Sanatatii sau in Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului", a spus Dancila aflata in vizita la Spitalul Municipal Sacele, judetul Brasov, potrivit bzb.ro.