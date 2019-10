Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la sediul PPE de la Bruxelles, in cadrul unei intalniri cu reprezentantii si simpatizantii PNL din diaspora, ca se afla intr-un "razboi" cu Partidul Social Democrat, subliniind totodata ca acesta nu este unul de natura doctrinara, ci a fost generat de "atacul" PSD asupra romanilor.



"Suntem - si o spun cu tristetea de rigoare - intr-un razboi. Suntem intr-un razboi cu PSD. (...) Nu este un razboi doctrinar. Atentie, faceti, va rog, diferenta! Este un razboi intre o forta politica care a luat puterea prin alegeri si a deturnat-o si noi, ceilalti, presedintele si Opozitia, care luam partea romanilor. (...) Acum suntem intr-o competitie electorala, intr-o lupta electorala si speram ca bataliile pe care le castigam sa duca la terminarea acestui razboi, fiindca o natiune nu poate sa fie la nesfarsit in razboi cu sine. Asa ceva dauneaza grav societatii", a declarat presedintele, potrivit Agerpres.

El a adaugat ca in decembrie 2016, PNL a "pierdut rusinos", iar PSD a castigat "cu un scor extraordinar, total neasteptat".

"Explicatia a fost si este relativ simpla. Noi am facut prea putin, ei au facut foarte mult. Le-au promis romanilor ca va curge lapte si miere, ca vor cobori Luna de pe cer si ca vor face toate minunile posibile. Romanii, de buna credinta, in buna parte, au luat aceste lucruri de bune. Noi, de partea noastra, nu am facut nicio contraoferta. Niciuna. Nu ca nu am facut una mai buna. Ghinion... Dar asa a fost si trebuie sa recunoastem aceste lucruri, altfel nu putem sa le corectam. PSD-istii au ajuns la putere si nu ca s-au straduit sa curga lapte si miere, au inceput sa puna in practica programul lor real, de demontare a statului de drept in Romania, demontare a sistemelor publice mari, prin insurubarea pilelor, cunostintelor si a tuturor neamurilor in pozitii de frunte, lucru care in final, nu doar la figurat, a dus la un atac asupra romanilor", a spus el.

Iohannis a adaugat ca acest "atac" a culminat cu "atac fizic asupra romanilor" la mitingul din 10 august, pe care l-a numit "un exemplu de razboi urban".

"A fost un razboi urban al PSD impotriva romanilor. Mai ales impotriva romanilor din diaspora, fiindca foarte multi au venit atunci din diaspora sa protesteze impotriva PSD. Au fost primiti cu bate, gaze lacrimogene si acei jandarmi echipati de razboi urban. In aceasta situatie, cineva trebuia sa tina partea romanilor. Acesti cineva am fost eu cu PNL si cu inca cativa din Opozitie. Noi am luat partea romanilor si ne-am declarat clar, pe fata, anti-PSD. De acolo vine razboiul nostru impotriva PSD", a precizat Iohannis.

Presedintele a mai declarat ca din punct de vedere doctrinar se considera liberal si ca nu are de gand sa isi renege originile partinice.

"Ma consider electoral si doctrinar inca liberal, chiar daca formal presedintele nu poate sa fie membru al unui partid. Dar credeti-ma ca nu am absolut deloc de gand sa reneg originile mele partinice. Si nu o sa fiu niciodata altceva decat tot un liberal", a adaugat el.