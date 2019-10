Madalina Mezei, fosta sefa a TAROM, a fost chemata de Directia Nationala Anticoruptie, dupa ce aceasta l-a acuzat pe Razvan Cuc, ministrul Transporturilor ca i-a cerut sa tina avioanele la sol in ziua motiunii de cenzura.

"Am fost contactata de DNA si ma voi duce, luni, la ora 10, la DNA sa declar, sub juramant, tot ce am declarat si public", a declarat Madalina Mezei, potrivit hotnews.ro.

Fosta sefa TAROM a fost intrebata de ce a facut aceasta dezvaluire abia dupa ce a fost schimbata din functie, iar aceasta a raspuns: "Eu nu am facut aceasta declaratie. Au aparut niste informatii in spatiul public si nu am facut decat sa le confirm. Obiectivul meu a fost sa tin avioanele in aer si m-am asigurat prin toate mijloacele ca voi evita o astfel de situatie".

Madalina Mezei a precizat ca Razvan Cuc a facut acea solicitare cu o zi inainte de motiunea de cenzura.