Copiii nascuti prin cezariana prezinta un risc cu 33% mai mare de a fi diagnosticati cu tulburare de spectru autist, sustine un studiu care a examinat date despre 20 de milioane de nasteri, informeaza Press Association.



Cercetarea, care a asociat 61 de studii din 19 tari realizate incepand cu anul 1999, sugereaza de asemenea ca bebelusii nascuti prin cezariana prezinta un risc cu 17% mai mare de a dezvolta tulburare de deficit de atentie (ADHD).

"Nasterile prin cezariana au fost asociate in mod semnificativ cu tulburari de spectru autist si tulburari de deficit de atentie", au precizat autorii studiului din cadrul Karolinska Institutet din Suedia si Australia, potrivit Agerpres.

Studiul nu demonstreaza insa ca nasterile prin operatie cezariana de urgenta sau programata cauzeaza in mod direct astfel de tulburari.

Autorii studiului sustin ca factorii care duc la o interventie chirurgicala, printre care varsta mai inaintata a mamei sau riscul de nastere prematura, ar putea reprezenta o potentiala explicatie pentru aceasta asociere.

Oameni de stiinta care nu au fost implicati in realizarea studiului au declarat pentru The Daily Telegraph ca descoperirile sugerate de cercetare sunt ''semnificativ eronate''.

"Aceasta analiza sistematica si meta-analiza arata o asociere intre nasterile prin cezariana si autism si ADHD, dar un numar de factori care ar putea determina aparitia unor astfel de afectiuni nu au fost luati in considerare", a precizat Pat O'Brien, din cadrul Royal College of Obstetricians and Gynaecologists.

"Asadar, constatarile acestui studiu nu arata ca nasterile prin cezariana determina autism si ADHD", a mai precizat cercetatorul.

O'Brien ii incurajeaza pe autorii studiului sa realizeze cercetari suplimentare, care sa explice asocierea sugerata.