Nutritionistul Mihaela Bilic prezinta cateva dintre beneficiile aduse de sunatoare, denumita de catre alte popoare "iarba zanelor".



"Sunatoarea, iarba de leac.

Nu cred sa existe vreo casa la tara in care sa nu fie atarnat la grinda un buchet de sunatoare uscata. Sau daca nu la grinda, undeva in camara. Pentru ca asa am crescut noi, romanii, cu sunatoare ca iarba de leac.

Ce nu stim este ca alte popoare o numesc iarba zanelor, chase-devil (alunga demonii) sau St John's wort. Indiferent de nume, importanta sunt substantele active, hipericina si hiperforina, alaturi de alti 15 compusi antioxidanti, vasodilatatori. De peste 2500 ani efectele ei terapeutice sunt multiple, uluitoare si incontestabile, de la tratarea depresiei pana la vindecarea ranilor, arsurilor si infectiilor. Poate nu va vine sa credeti, dar nu exista o iarba de leac mai complexa ca sunatoarea. Va enumar efectele:



antiseptic, astringent, cicatrizant



analgezic, antiinflamator



sedativ, antispasmodic



anxiolitic, antidepresiv



antioxidant, antiviral

Cunoscuta ca fiind cel mai puternic antidepresiv natural, sunatoarea creste cantitatea de serotonina din creier si scade nivelul de cortizol (hormon de stres). Te scapa nu doar de starile de teama si neliniste, dar amelioreaza digestia, tulburarile din sindromul premenstrual, afectiunile biliare si tulburarile circulatorii. Sunatoarea este un fel de multi-medicament eficient pe care Natura ni-l ofera cu generozitate. Doar ca uneori uitam de remediile simple, sedusi fiind de tot felul de produse exotice care ne promit Luna de pe cer. Ea, sunatoarea, chiar functioneaza!", a scris Mihaela Bilic pe Facebook.