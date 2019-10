Presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj cu ocazia repatrierii Reginei-Mama Elena a Romaniei.



"Presedintele Klaus Iohannis apreciaza demersul Casei Regale de a repatria osemintele Reginei-Mama Elena a Romaniei (1896-1982) ca fiind un act de dreptate istorica, un gest de recuperare identitara si de patriotism civic. Presedintele Klaus Iohannis considera ca organizarea acestui eveniment national arata ca poporul roman isi respecta istoria si pe cei care au contribuit la devenirea Romaniei de astazi.

Regina-Mama Elena reprezinta un puternic simbol de demnitate, onoare si curaj si un reper deosebit de conduita morala in intunecatul secol XX. Dupa 71 de ani, ea se intoarce acasa, in pamanturile Patriei pe care a iubit-o si aparat-o in vremuri de restriste, unde se va odihni la loc de cinste, in panteonul Regilor si Reginelor Romaniei.

Aducerea acasa, langa fiul ei, Regele Mihai I, este nu doar un act de dreptate istorica si demnitate, ci un demers necesar pentru recuperarea si intregirea valorilor Romaniei contemporane.

In perioade tulburi si crude pe care le-a traversat tara noastra, Regina-Mama a dat dovada de tarie de caracter si claritate morala. In timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, Regina-Mama s-a implicat cu hotarare pentru salvarea evreilor si romilor persecutati, suferinzi si chinuiti. Pentru rolul sau direct si abnegatia cu care i-a ocrotit pe cei asupriti, Regina-Mama Elena a primit postum titlul de „Drept intre popoare”.

Perioadele exilului pe care le-a traversat nu au reusit sa o indeparteze sufleteste de Romania, ramanand alaturi de fiul ei, Regele Mihai I, si de poporul roman.

Alaturi de Mihai I, Regina-Mama Elena s-a opus atat abuzurilor regimului de inspiratie fascista, cat si celui de inspiratie sovietica si a sustinut ferm principiile democratiei autentice.

Martora a unor vremuri framantate, Regina a ramas fidela valorilor europene inradacinate puternic astazi in societatea romaneasca, condusa de credinta ca eforturile de a se opune actiunilor extremiste si irationale nu vor fi in zadar.

Societatea romaneasca trebuie sa aiba grija ca mostenirea Reginei-Mama Elena, simbol al Romaniei europene, sa nu se piarda, sa fie cinstita si onorata cum se cuvine, prezervata si transmisa generatiilor viitoare, mai ales de acum inainte, cand Regina a revenit acasa", se arata in mesajul sefului statului, potrivit Administratiei Prezidentiale.