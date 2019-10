Premierul demis Viorica Dancila a dispus trimiterea Corpului de control al prim-ministrului la Ministerul Transporturilor si la Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM SA, "in scopul clarificarii aspectelor manageriale semnalate de mass-media", informeaza Guvernul intr-un comunicat.

Potrivit sursei citate, actiunea de control vizeaza activitatea din acest an si are urmatoarele obiective: verificarea respectarii prevederilor legale privind regulile de guvernanta corporativa la nivelul TAROM SA, privind operarea aeronavelor din flota companiei, precum si a modului de indeplinire, de catre Ministerul Transporturilor, a drepturilor si obligatiilor ce decurg din calitatea de actionar la TAROM SA.

"Am dispus de urgenta efectuarea acestui control care sa clarifice aspectele grave semnalate in mass-media. Este imperativ sa fie stabilit adevarul si sa ne asiguram ca au fost respectate prevederile legale. In cazul in care institutiile abilitate vor constata incalcarea legii, cei vinovati trebuie sanctionati", a declarat Viorica Dancila, potrivit Agerpres.

Fostul director general al TAROM, Madalina Mezei, a declarat joi ca Razvan Cuc, ministrul Transporturilor, i-ar fi cerut sa tina avioanele la sol in ziua motiunii de cenzura, pentru a-i retine pe parlamentari, ca acestia sa nu poata ajunge la sedinta din plen pentru a vota, scrie g4media.ro.