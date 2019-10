Administrarea preventiva a statinelor poate conduce, in unele cazuri, la aparitia unor probleme de sanatate si prezinta putine beneficii, sustine un studiu publicat in British Medical Journal (BMJ), citat joi de Press Association.



Potrivit recomandarilor Serviciului National de Sanatate (NHS) din Marea Britanie, milioane de persoane care nu au suferit infarct sau accident vascular cerebral ar trebui sa ia statine ca masura de preventie. Insa expertii care au publicat studiul recent in BMJ sustin ca medicamentele din aceasta clasa fac mai mult rau decat bine si ofera mult prea putine beneficii persoanelor cu risc redus de aparitie a acestor probleme de sanatate.

Statinele sunt administrate pentru reducerea valorilor colesterolului din sange

Un nivel ridicat de lipoproteine cu densitate scazuta (LDL), cunoscute si sub denumirea de ''colesterol rau'', poate duce la acumularea placii de aterom - depozite de substante grase si colesterol - pe peretii vaselor sangvine, ceea ce poate conduce la blocaje urmate de infarct sau accident vascular cerebral.

Institutul National pentru Sanatate si Excelenta in Ingrijire din Anglia (NICE) a recomandat in 2014 ca statinele sa fie oferite persoanelor cu risc de a dezvolta boli cardiovasculare in urmatorii 10 ani mai mare de 10%.

Paula Byrne si John Cullinan de la Universitatea Nationala Galway din Irlanda si Susan Smith de la Colegiul Regal al Chirurgilor din aceeasi tara sustin ca beneficiile administrarii statinelor sunt neclare in cazul multor persoane. Potrivit acestora, oamenii de stiinta au descoperit ca utilizarea statinelor poate fi asociata cu o crestere rara insa grava a riscului de aparitie a unor probleme musculare, diabet si accident vascular cerebral hemoragic.

Potrivit cercetatorilor, un barbat de 65 de ani caruia ii sunt prescrise statine, fumator, cu hipercolesterolemie si hipertensiune, care nu sufera de boli de inima, isi poate reduce astfel riscul de probleme cardiace sau accident vascular cerebral in urmatorii zece ani de la 38% la 29%. Insa o femeie de 45 de ani, cu risc scazut, nefumatoare, cu hipercolesterolemie si hipertensiune usoara, va beneficia de o scadere a riscului de la valoarea oricum mica de 1,4% la 0,8%. Aceasta scadere a riscului este asa de mica incat nu justifica administrarea de statine, sustin oamenii de stiinta.

Specialistii au analizat de asemenea introducerea in 2016 a unor recomandari la nivel european pentru administrarea de statine mai multor persoane. Ei au descoperit ca proportia celor cu varste peste 50 de ani din Irelanda care deveneau astfel eligibili pentru a primi statine a crescut de la 8% in 1987 la 61%.

"Desi statinele sunt prescrise in mod obisnuit, raman intrebari serioase cu privire la beneficiile lor si acceptabilitatea lor pentru preventia primara, in special la pacientii cu risc redus de boli cardiovasculare", au notat autorii studiului.

Profesor Metin Avkiran din cadrul British Heart Foundation a declarat ca ''dovezile a numeroase studii clinice, efectuate chiar si cu peste doua decenii in urma, demonstreaza ca statinele reprezinta o modalitate eficienta de reducere a riscului de infarct'', insa persoanele cu risc scazut in acest sens ''ar trebui sa ajunga la aceasta decizie (de administrare a statinelor - n.r.) impreuna cu medicul lor de familie''.

Profesor Helen Stokes-Lampard de la Royal College of General Practitioners a subliniat la ransul sau ca, ''la fel care oricare alte medicamente, statinele pot avea efecte adverse''.

''Cu siguranta, pacientii au dreptul de a se intreba daca statinele sunt cea mai buna terapie de urmat in cazul lor si, asa cum se intampla cu orice medicament prescris pe termen lung, este important sa se efectueze evaluari periodice pentru a se afla daca acestea se dovedesc benefice pentru pacient'', a adaugat Stokes-Lampard.