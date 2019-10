Statutul de cetatean european confera o serie de drepturi consumatorilor romani si din tarile UE, pe care acestia nu le cunosc si astfel, le exercita in mica masura. Publicitatea inselatoare, clauzele contractuale abuzive si pachetele turistice neconforme sunt printre cele mai putin cunoscute practici neloiale care incalca drepturile consumatorilor din Romania, conform unui studiu recent realizat de Kantar Public pentru Comisia Europeana.



Campania #YourEUright promoveaza drepturile consumatorilor, in Romania, dar si in celelalte state membre ale UE. Initiata de departamentul pentru justitie (DG JUST) al Comisiei Europene, aceasta se desfasoara simultan in zece tari din Uniunea Europeana si se adreseaza in special tinerei generatii, cu varste cuprinse intre 18 si 35 de ani, care are un interes ridicat pentru tehnologie si sunt utilizatori activi ai retelelor de socializare.

„Consumatorii romani, in calitate de cetateni europeni, trebuie sa isi cunoasca drepturile atunci cand cumpara si folosesc produse si servicii, dar mai ales acestia trebuie sa fie informati despre modul in care pot sa si le exercite. Cadrul legislativ european stabileste un set ferm de masuri care sa protejeze consumatorii atunci cand intampina probleme cu comerciantii”, a mentionat conf. univ. dr. Costel Stanciu, presedinte Asociatia Pro Consumatori (APC), membra a Organizatiei Europene a Consumatorilor (BEUC).

Desi un numar mare de consumatori romani (61%) au intampinat probleme la cumpararea/utilizarea de bunuri si servicii in ultimul an, 17% dintre acestia nu au luat nicio pozitie. Cele mai cunoscute drepturi europene la care apeleaza consumatorii romani sunt: returnarea produselor achizitionate online in termen de 14 zile calendaristice si garantia gratuita de doi ani pentru produsele achizitionate online sau in magazin.

Reprezentantii APC subliniaza riscurile la care se expun cetatenii in ceea ce priveste publicitatea inselatoare, cel mai putin cunoscut drept al consumatorilor atat in Romania, cat si la nivelul Uniunii Europene. In cazul achizitiilor online, publicitatea trebuie sa fie precisa in ceea ce priveste disponibilitatea produsului si a componentelor acestuia. Consumatorii trebuie sa verifice pe site datele de identificare ale comerciantului, stocul existent, pretul afisat cu mentiunea daca contine sau nu TVA-ul sau daca acesta include si costul de livrare.

Potrivit unui comunicat remis 9am, consumatorii trebuie sa fie atenti la formele de prezentare a produselor. Publicitatea capcana este printre cele mai frecvente practici neloiale, prin care comerciantii promoveaza produse/servicii la un pret foarte mic, cu un stoc disponibil limitat. Consumatorii au dreptul sa fie informati asupra articolelor disponibile si in privinta perioadei de valabilitate a ofertei. O alta practica neloiala consta in promovarea de false oferte gratuite, prin care comerciantul pretinde ca ofera anumite servicii aditionale gratuite, desi acestea sunt deja incluse in pretul normal. De asemenea, publicitatea mascata in asa-zisele materiale informative este considerata o incalcare a drepturilor consumatorilor. Materialele publicate in presa scrisa, radio sau TV, care promoveaza produsele unei companii, trebuie sa fie marcate ca fiind sponsorizate, prin imagini, cuvinte sau sunet. In plus, comerciantii nu au voie sa faca publicitate la premii sau cadouri „gratuite", solicitand ulterior cumparatorului sa le plateasca pentru a intra in posesia lor.

Legislatia europeana se adapteaza la noilor cerinte de consum, odata cu utilizarea tot mai frecventa a tehnologiilor digitale in viata de zi cu zi, iar scopul campaniei „You’re right” este de a promova drepturile consumatorilor impotriva practicilor neloiale ale comerciantilor din spatiul european, online si offline. Totodata, campania subliniaza eforturile sustinute ale Uniunii Europene in reglementarea masurilor de protectie pentru apararea acestor drepturi.

Afla mai multe despre drepturile europene si cum pot fi exercitate AICI.