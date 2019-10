Facultatea de Medicina din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" din Cluj-Napoca a primit acreditarea internationala pentru calitatea educatiei. Aceasta certificare reprezinta o recunoastere a valorii institutiei de invatamant si ofera un atu in plus absolventilor. Facultatea de Medicina din Cluj-Napoca devine in acest fel prima din Romania care primeste aceasta recunoastere.



Rezultatul vine ca urmare a raportului favorabil intocmit in urma evaluarii externe realizate de AMSE (Asociatia Scolilor de Medicina Europene) si ASIIN (Agentia pentru Acreditarea Programelor de Studiu in Inginerie, Matematica si Stiinte Naturale), ambele cu sediul in Germania. Procesul de evaluare a fost realizat dupa standardele WFME (World Federation of Medical Education), intalnirea cu evaluatorii avand loc in perioada 6-9 mai 2019. Este prima facultate de medicina din Romania care a fost evaluata dupa aceste standarde, pentru recunoasterea internationala a diplomelor fiind necesar ca, pana in anul 2023, la nivel mondial toate facultatile de medicina sa fie evaluate dupa aceste standarde, care au rolul sa certifice calitatea serviciilor educationale oferite.

In urma vizitei efectuate de comisia de evaluare, s-au analizat numerosi indicatori care au servit ca baza pentru stabilirea nivelului de calitate din procesul educational:



misiunea si rezultatele Facultatii de Medicina



planul de invatamant



resursele



metodele si instrumentele educationale folosite



examinarea studentilor



corpul academic



studentii, evaluarile programului de studiu, guvernanta si administratia



inovatia si reinnoirea continua.

Potrivit unui comunicat remis 9am, Facultatea de Medicina din Cluj-Napoca, condusa de doamna Decan Prof. Dr. Anca-Dana Buzoianu, este cea mai reprezentativă din Transilvania, cotată în categoria A pe plan național, fiind totodata si facultatea cu cea mai mare recunoastere la nivel international. Diplomele obținute sunt recunoscute atât în Uniunea Europeană, cât şi în restul lumii, ceea ce conferă absolvenților avantajul integrării pe piața muncii, permitându-le să se adapteze ușor în diverse sisteme de sănătate publică sau privată. Deschiderea europeană şi caracterul multicultural sunt sustinute prin existenta programelor de studiu în limbile engleză si franceză, pe langa cel in limba romana, Facultatea de Medicina din Cluj-Napoca fiind printre putinele institutii din lume care oferă un program de studiu în trei limbi.

Facultatea de Medicina din Cluj-Napoca este institutia unde se inregistreaza cei mai multi studenti straini din Romania, numarul candidatilor aflandu-se in in crestere constanta. Ponderea studentilor internationali de la sectiile in limba engleza si limba franceza a crescut, in ultimii 10 ani, de la 30% la 45% din totalul studentilor facultatii, iar numarul acestora aproape ca s-a dublat, de la 944 de studenti in 2008, la 1747 in 2019.

„Aceasta certificare este rezultatul muncii colectivului exceptional de cadre didactice pe care sunt mandra sa il am alaturi si al studentilor nostri deosebit de valorosi. Calitatea studiilor in cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" este deja o traditie pe care o ducem mai departe prin efort constant investit in inovare si reinnoire. Numarul tot mai mare de studenti romani si straini care aleg universitatea noastra este o certificare in plus a calitatii muncii noastre. Desigur ca ne dorim ca cei ce termina studiile la UMF Cluj Napoca sa ramana in tara si sa continue ceea ce au inceput aici, insa daca alegerea lor va fi sa mearga spre alte lumi, ne bucuram ca ii putem sustine dincolo de granite cu aceasta noua certificare”, declara Anca Buzoianu, Decanul Facultatii de Medicina.

Facultatea de Medicina din Cluj-Napoca este deja recunoscuta la nivel international prin detinerea Diplomei de recunoastere a calitatii „Label CIDMEF”, un certificat de calitate si performanta care apreciaza conformitatea procesului educational cu normele CIDMEF (Conferinta Internationala a Decanilor si a Facultatilor de Medicina de Expresie Franceza) sau prin aderarea la AMEE (Asociaţia pentru Educaţie Medicală în Europa) si la AMSE (Asociația Şcolilor de Medicină Europene).