Aeroporturile din Romania vor rula pe ecrane in jurul datei de 18 octombrie - Ziua Europeana impotriva traficului de persoane, un material video despre traficul de persoane pentru exploatarea prin munca. Campania denumita “Evita exploatarea prin munca! Invata sa recunosti pericolul” este initiata de Asociatia eLiberare in parteneriat cu Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane (ANITP).



Numarul mare de victime si modul de manifestare transnational impun continuarea eforturilor actorilor nationali si dezvoltarea cooperarii internationale in vederea reducerii dimensiunii fenomenului.

“Majoritatea victimelor traficului de persoane din UE sunt recrutate din estul Europei, din tarile unde oamenii au mai putine oportunitati, unde populatia este foarte tentata in a-si gasi un loc de munca in afara tarii si copiii sunt mai greu de crescut. Este nevoie de colaborare intre toti actorii implicati pentru a preveni fenomenul si pentru a acorda servicii de calitate victimelor. Pe aceasta cale multumim conducerii aeroporturilor din Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Sibiu, Iasi, Bacau, Targu Mures, Craiova, Suceava, Maramures, Oradea si Satu-Mare pentru deschiderea de a promova compania noastra. Aeroporturile si cursele aeriene reprezinta mijloace principale de transport utilizate de traficanti”, a declarat Ioana Bauer, presedintele asociatiei.

Potrivit unui comunicat remis 9am, Asociatia eLiberare dezvolta, inca de la inceputuri, o miscare sociala impotriva traficului de persoane si a exploatarii sexuale. Activitatea sa se concentreaza pe cresterea nivelului de constientizare a problemei traficului de persoane, in special in randul tinerilor, dar si al profesionistilor si pe crearea unui mesaj comun pentru a preveni acest tip de crima organizata in tara noastra.

Daca in 18 octombrie esti intr-unul din aeroporturile din Romania, urmareste video-ul si afla masurile de protectie pe care ti le poti lua atunci cand calatoresti!