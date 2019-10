Presedintele Klaus Iohannis a publicat pe Facebook un filmulet in care indeamna romanii sa citeasca, pentru ca Romania este pe ultimul loc in Europa in ceea ce priveste cititul.

"Lumea apartine celor care citesc, pentru ca atunci cand citesti o carte e ca si cum ai tine un vis intre palme. Noi, romanii, insa, nu citim destul. Asa ca va invit sa alegeti o carte pe care o indragiti, sa cititi o pagina si sa nominalizati un prieten, un coleg sau chiar intreaga familie sa faca la fel. Folositi #timpulsacitim si hai sa readucem Romania printre marile culturi ale Europei, cele care citesc", a scris presedintele Iohannis pe Facebook.

