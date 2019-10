Teatrul National din Bucuresti a transmis un mesaj pe Facebook in memoria actritei Tamara Buciuceanu, care a murit marti la varsta de 90 de ani.



"Incepand de ieri, stim ca Tamara Buciuceanu Botez a plecat sa se reintalneasca cu Raluca Zamfirescu si Aimee Iacobescu, cu Mihai Fotino si Victor Moldovan, dar si cu Alice Caracostea, si cu regizorul Ion Cojar. Cu toate acestea, astazi, ca si maine de altfel, staruim, vom starui in asteptare... Drum lin printre stele, acolo unde este nu doar locul ingerilor, ci si al marilor actori! Si permiteti-ne, mare Doamna a Comediei romanesti, sa mai zabovim o vreme in asteptarea noastra... de dincolo de Arlechin", se arata in postarea TNB.

Teatrul National aminteste de spectacolul "Asteptand la Arlechin", in care Tamara Buciuceanu a interpretat rolul Deirdre O'Malley si care a avut peste 100 de reprezentatii.

"Undeva, dincolo de Arlechin... exista, ca o promisiune nerostita, speranta ca vom revedea la rampa suita de mari actrite, in frunte cu Tamara Buciuceanu Botez, distribuita in Deirdre O'Malley - unul din principalele personaje ale piesei lui Noel Coward, 'Asteptand la Arlechin'", mai scrie TNB.