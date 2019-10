ALDE poate sustine in Parlament investirea Guvernului Orban, dar nu neconditionat, a declarat, miercuri, presedintele partidului, Calin Popescu-Tariceanu.



Printre conditii se numara:



mentinerea cotei unice de impozitare,



continuarea marilor proiecte de infrastructura,



fara ordonante de urgenta privind Justitia



lipsa reprezentantilor PMP din Cabinet.

"Aseara am avut o intalnire cu toti parlamentarii ALDE, am avut o discutie destul de lunga si foarte utila pentru a ne contura pozitia pe care o vom adopta la discutia cu delegatia PNL. Ma astept ca, in aceste zile, Ludovic Orban, in calitate de premier desemnat, sa vina la o discutie, haideti sa-i spunem poate chiar o negociere, pentru care noi am enuntat in linii mare conditiile pe care le avem in sustinerea Guvernului. Am declarat de principiu ca, da, putem sustine un Guvern, dar nu neconditionat. Vom avea unele conditii, unele dintre ele le-am si mentionat in public, fara ordonante de urgenta pe Justitie, ca sa respectam, cred ca inclusiv pentru PNL este valabil acest lucru, rezultatul referendumului, chiar daca noi am votat impotriva. Mi se pare normal sa respectam rezultatul referendumului. Dorim mentinerea cotei unice de impozitare, vrem sa stim exact care sunt politicile mari de infrastructura pe care urmeaza sa se concentreze efortul bugetar al viitorului Guvern si nu numai efortul bugetar, dar si de organizare si urmarire a lucrarilor si probabil ca vor mai fi si altele", a afirmat Tariceanu, la Senat, potrivit Agerpres.

Intrebat despre Sectia pentru investigarea magistratilor, Tariceanu a subliniat ca ALDE nu va accepta o ordonanta de urgenta pe Justitie. "In ce priveste Sectia speciala de investigare a magistratilor am precizat foarte clar ca nu vad de ce creeaza acum un deranj, atata vreme cat aceasta functioneaza cu aceleasi atributii cand era in subordinea DNA, iar acum cand este sub autoritatea CSM, care este garantul independentei Justitiei, cred ca sunt mai multe sanse ca sectia sa-si faca datoria si sa nu se procedeze cum s-a procedat in trecut cand peste 2.000 de magistrati aveau dosare la DNA, care erau folosite bineinteles pentru santajul acestora".

El a amintit ca exista in Parlament un proiect de lege cu o serie de modificari care vizeaza si aceasta sectie. "Eu opinez ca este foarte util sa facem o dezbatere publica, la care sa participe asociatiile profesionale, sa participe si presa si, desigur, Parlamentul sa decida in fine. (...) Pentru ALDE, daca se incearca orice formula de a se interveni iarasi cu OUG in Justitie, atunci nu putem acorda sprijinul pentru formarea Guvernului, deci nu vom acorda votul", a adaugat Tariceanu.

Tariceanu: Sustinem alegerea primarilor in doua tururi

Pe de alta parte, liderul ALDE a subliniat ca, atat timp cat exista solutii politice pentru constituirea unui Guvern si a unei majoritati, nu vede care ar fi rostul alegerilor anticipate, "decat prelungirea agoniei actualului Guvern".

El a reafirmat ca ALDE nu va intra la guvernare. "Am discutat cu colegii mei, eforturile noastre vor fi orientate mai degraba catre reconstructia interna si catre accentuarea profilului ideologic al ALDE ca partid liberal. (...) Sustinem alegerea primarilor in doua tururi. Se poate da o ordonanta de urgenta, dar nu foarte tarziu, pentru ca interferam cu procesul electoral. Acest lucru nu l-am discutat, dar este o cerinta sa se treaca la alegerea primarilor in doua tururi", a adaugat Tariceanu.