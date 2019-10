Alexandru Cumpanasu sustine ca si-a asigurat protectie privata dupa ce a fost sfatuit astfel, mentionand totodata ca nu va angaja niciodata un amator pentru a se ocupa de protectia fizica si informativa a sa si a familiei sale.



TIC TAC, TIC TAC pentru multi politicieni. Frica unor importanti lideri PNL, USR (inclusiv BARNA), PSD (aici panica atinge cote nebanuite). De ce? Pentru ca am hotarat sa incep sa-mi devoalez o parte dintre investigatori... La isteria unora dintre ei, le raspund: SURPRIZA! George Harabagiu nu este membru al Miscarii Forta Romania sau membru al staff-ului meu de campanie! Este contractat de mine pentru investigatii privind mafia politica pe care o cunoaste foarte bine si, MAI NOU, pentru asigurarea protectiei mele si a copiilor mei dupa renuntarea la protectia MAI. Am fost sfatuit sa imi iau protectie privata si asta am facut.

SURPRIZA 2: PDL l-a contractat pe domnul Harabagiu pentru diverse investigatii pe vremea lui Blaga sau Udrea, USR a incercat sa-l contracteze pentru a nu-si mai fura alegerile interne prin programul ZEUS. I-a refuzat, dar probele exista. Si pana la urma USR, si-a fraudat alegerile interne.

PSD l-a contractat (fara a fi membru PSD) pentru a se ocupa de reteaua online.

Eu nu voi angaja niciodata un amator pentru a se ocupa de protectia fizica si informativa a mea si a familiei mele, mai ales dupa ce din protejat am ajuns sa fiu spionat de statul roman.

Inteleg pe deplin fricile si temerile multor grei din politica si economia romaneasca si sper ca acestea sa creasca.

MAREA SUPRIZA pentru golanii care au condus si conduc Romania: Harabagiu lucreaza cu clauza de confidentialitate pentru mine pe zona de investigatii privind politicieni corupti, oameni de afaceri murdari si oameni ai sistemului ticalosi, inca din anul 2016.

Dosarele Microsoft, EADS, etc. sunt sigur ca rasuna inca puternic in creierele ahtiate de bani ale unor politicieni si afaceristi romani.

In lupta mea pentru adevar si pentru poporul roman nu exista vreo diferenta intre clanurile interlope si clanurile politice transpartinice, iar PSD are toate motivele sa se teama astazi de investigatiile lui Harabagiu din 2016 pana in prezent, si implicit informatiile pe care eu le-as putea detine ...

PS: Abia astept sa vad reactiile - disperarea, isteria si panica - in momentul in care voi devoala, dupa gasirea Alexandrei sau a adevarului, identitatea celorlalti 3 investigatori cu care am lucrat in ultimii ani", a scris Cumpanasu pe Facebook.