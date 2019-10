Andra Cojocaru, eleva in clasa a V-a la Scoala Martisor din Bucuresti, a reusit sa uimeasca o tara intreaga, dupa ce a scris o scrisoare adresata presedintelui Klaus Iohannis, in care vorbeste despre nevoia de schimbare il roaga pe presedinte sa nu se gandeasca la el, ci la urmasi.

Andra a primit ca tema la Educatie Civica sa scrie o scrisoare catre o personalitate, pe un subiect la alegere, iar ea a ales sa ii scrie presedintelui Klaus Iohannis, potrivit bogulmamei.ro.

"Domnule Klaus Iohannis,

Am o intrebare pentru dumneavoastra: «De ce in tara aceasta atat de multe paduri sunt defrisate, lasand in urma doar o amintire frumoasa, la care cu greu te gandesti?». Atate animale si insecte si pasari isi pierd casele, nevoite fiind sa se mute in alte parti necunoscute de ele si care nu le sunt asa de familiare. O tara frumoasa, curata si linistita este o tara verde, cu ecosistemele naturale nepoluate, cum s-ar zice, «neatinse de om».

Daca fiecare om ar planta un copacel odata la un an, am putea recupera tot ce am pierdut in toti acesti ani in care natura ne-a oferit tot ce avea mai de pret: aer curat, flori parfumate, pasari maiastre, caprioare zburdalnice si cate si mai cate…

Eu cred in viitor si in puterile oamenilor. Tocmai de aceea, sunt mandra ca sunt romanca si am speranta ca in cativa ani putem schimba ceva. Ar trebui sa incepem fiecare cel putin cu un simplu gest: cel de a nu arunca gunoaie pe jos. Poate sa para un lucru nesemnificativ, dar putin cu putin, observam niste rezultate minunate!

Nu va ganditi la dumneavoastra, ci la urmasi, la copiii carora destinul li se afla in mainile noastre. Asa cum cei de dinainte au avut grija sa ne ofere a tara bogata in minereuri, aer curat si o natura superba, putem incerca sa facem si noi acest lucru.

Va multumesc ca mi-ati citit mesajul si sper sa observ niste schimbari.

Cu respect si speranta,

Cojocaru Andra, 11 ani".

(Sursa foto: blogulmamei.ro)

Intrebata de ce a ales sa ii scrie presedintelui Romaiei, Andra a raspuns: "Pentru ca stiu ca el este cel mai important om din tara si sper ca el sa poata face cele mai multe schimbari. Copiilor chiar le pasa de natura, si, cand va veni vremea lor, vor putea schimba ceva…".