Un numar alarmant de mare de copii sufera consecintele alimentatiei deficitare si ale unui sistem alimentar care nu raspunde necesitatilor acestora, a avertizat astazi UNICEF intr-un nou raport cu privire la copii, alimentatie si nutritie.



Raportul Starea copiilor lumii 2019: Copii, alimentatie si nutritie constata ca cel putin 1 din 3 copii cu varsta mai mica de cinci ani (peste 200 de milioane) este fie subnutrit, fie supraponderal. Aproape 2 din 3 copii cu varste intre sase luni si doi ani nu primesc alimentele necesare pentru a sustine dezvoltarea rapida a corpurilor si creierelor lor in aceasta perioada a vietii. Acest fapt ii expune multor riscuri, cum sunt: dezvoltarea insuficienta a creierului, capacitate slaba de invatare, imunitate scazuta, infectii frecvente si, in multe cazuri, deces.

„In ciuda tuturor progreselor tehnologice, culturale si sociale inregistrate in ultimele decenii, am pierdut din vedere un fapt elementar: daca copiii mananca prost, traiesc prost,” a spus Henrietta Fore, Director Executiv al UNICEF. „Milioane de copii au o alimentatie deficitara pentru ca pur si simplu nu au de ales. Modul in care intelegem si reactionam la problema subnutritiei trebuie sa se schimbe: nu este suficient sa asiguram copiilor cantitatile de hrana de care au nevoie, ci este si mai important sa le asiguram hrana corespunzatoare. Aceasta este provocarea cu care ne confruntam cu totii in prezent.”

Raportul prezinta cea mai cuprinzatoare analiza realizata in secolul XXI cu privire la malnutritia la copii in toate formele sale. Raportul descrie povara tripla a malnutritiei: subnutritia, „foamea ascunsa”, determinata de lipsa substantelor nutritive esentiale, si supraponderalitatea in randul copiilor cu varsta de sub cinci ani, aratand ca, in lume:



149 de milioane de copii sunt subdezvoltati sau prea scunzi pentru varsta lor;



50 de milioane de copii sunt epuizati sau prea slabi pentru inaltimea lor;



340 de milioane de copii (1 din 2) sufera de carente de vitamine si substante nutritive esentiale, cum sunt vitamina A si fierul;



40 de milioane de copii sunt supraponderali sau obezi.

Raportul trage un semnal de alarma, aratand ca alimentatia deficitara incepe din primele zile ale vietii copilului. Desi alaptarea poate salva vieti, doar 42% dintre copiii cu varsta de sub sase luni sunt hraniti doar cu lapte matern si din ce in ce mai multi copii primesc lapte praf. Intre 2008 si 2013, vanzarile de formule pe baza de lapte pentru copiii mici au crescut cu 72% in tari cu venituri medii-superioare, cum sunt Brazilia, China si Turcia, in mare parte din cauza unui marketing incorect si a unor politici si programe slabe de protectie, promovare si sprijinire a alaptarii.

Conform raportului, in jurul varstei de sase luni, cand regimul alimentar al copiilor incepe sa fie diversificat cu alte alimente solide si lichide, prea multi dintre acestia primesc o alimentatie necorespunzatoare. La nivel mondial, aproape 45% dintre copiii cu varste intre sase luni si doi ani nu primesc deloc fructe sau legume. Aproape 60% nu mananca deloc oua, produse lactate, peste sau carne.

Pe masura ce copiii cresc, expunerea lor la alimente nesanatoase ia proportii alarmante, in mare parte din cauza marketingului si reclamei incorecte, abundentei de alimente ultra-procesate in orase, dar si in mediul rural, precum si a accesului sporit la fast food si bauturi cu continut mare de zahar.

De exemplu, raportul arata ca, in tarile cu venituri scazute si medii, 42% dintre adolescentii care frecventeaza scoala consuma bauturi carbogazoase indulcite cel putin o data pe zi si 46% mananca fast food cel putin o data pe saptamana. In cazul adolescentilor din tarile cu venituri mari, aceste ponderi ajung la 62% si, respectiv, 49%.

Ca rezultat, numarul copiilor supraponderali si obezi creste in intreaga lume. Intre 2000 si 2016, ponderea copiilor supraponderali cu varste intre 5 si 19 ani s-a dublat, de la 1 din 10 la aproape 1 din 5. De zece ori mai multe fete si de 12 ori mai multi baieti din aceasta grupa de varsta sufera de obezitate decat in 1975.

Potrivit unui comunicat remis 9am, malnutritia, in toate formele sale, afecteaza cel mai mult copiii si adolescentii din comunitatile cele mai sarace si mai marginalizate. Doar 1 din 5 copii cu varste intre sase luni si doi ani din cele mai sarace gospodarii consuma alimente suficient de diversificate pentru a avea o crestere sanatoasa. Chiar si in tarile cu venituri mari, cum este Marea Britanie, prevalenta supraponderalitatii este aproape de doua ori mai mare in zonele cele mai sarace decat in cele mai bogate.

Raportul observa si faptul ca dezastrele generate de schimbarile climatice conduc la crize alimentare severe. De exemplu, seceta cauzeaza 80% din pierderi in agricultura, modificand dramatic tipurile de alimente disponibile pentru copii si familiile acestora, precum si calitatea si pretul acelor alimente.

Pentru a raspunde acestei crize de malnutritie in toate formele sale, UNICEF lanseaza un apel de urgenta catre guverne, sectorul privat, donatori, familii si companii, cerandu-le sa ajute copiii sa creasca sanatosi, prin:



Capacitarea familiilor, copiilor si tinerilor sa ceara alimente nutritive, inclusiv prin masuri cum sunt imbunatatirea educatiei alimentare si folosirea legislatiei cu rezultate demonstrate (de exemplu, taxa pe zahar), cu scopul de a reduce cererea de alimente nesanatoase.

Masuri pentru a determina industria alimentara sa faca ceea ce este bine pentru copii, stimuland productia si comercializarea unor produse alimentare sanatoase, usor de preparat si cu preturi accesibile.

Dezvoltarea unor medii alimentare sanatoase pentru copii si adolescenti, prin aplicarea unor metode verificate, cum sunt etichetarea cu informatii exacte si usor de inteles sau masuri de control mai strict asupra comercializarii alimentelor nesanatoase.

Mobilizarea sistemelor de sprijin – sanatate, apa si igiena, educatie si protectie sociala – pentru ca toti copiii sa beneficieze de efectele unei alimentatii adecvate.

Colectarea, analizarea si utilizarea datelor si dovezilor de calitate pentru a fundamenta masurile si a monitoriza progresele.

„Pierdem teren in lupta pentru o alimentatie sanatoasa,” a spus Fore. „Aceasta nu este o batalie pe care o putem castiga singuri. Avem nevoie de guverne, de sectorul privat si de societatea civila, pentru a face din alimentatia copiilor o prioritate si a actiona impreuna la nivelul cauzelor alimentatiei nesanatoase in toate formele sale.”