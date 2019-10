Stefan Banica Jr. este profund indurerat de moartea actritei Tamara Buciuceanu si i-a multumita acesteia, intr-o postare pe Facebook, pentru tot ce l-a invatat cand au lucrat impreuna.

"A murit Tamara. Noi ii spuneam tanti Tama. A plecat spre mai bine si nu a luat nimic cu ea. In schimb, ne-a lasat multe personaje nemuritoare in teatru, televiziune sau in film. Ele nu mor. Ele raman pentru generatii intregi, sa le descreteasca fruntile, sa le cultive. Asta inseamna pana la urma un Artist cu A mare! Asta a fost Doamna Tamara Buciuceanu! Multumesc pentru tot ce am invatat si m-ai invatat lucrand cu tine. Drum lin, tanti Tama!"