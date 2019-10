Actrita Carmen Tanase a transmis un mesaj dupa moartea Tamarei Buciuceanu, la varsta de 90 de ani.



"Nu am asociat niciodat ideea mortii cu Tamara, cu temperamentul ei, cu pofta ei de viata, cu veselia ei. Multumesc cerului ca am putut sa ii fiu in preajma, m-a onorat cu prezenta ei, am jucat impreuna. Il iubea foarte mult pe fiul meu, ii dadea sfaturi.

Am multe amintiri cu Tamara, am fost in turneu in America, era o bucurie sa fii in preajma ei", a spus Carmen Tanase, citata de libertatea.ro.