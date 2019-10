Directorul Teatrului National din Bucuresti, Ion Caramitru, a reactionat dupa ce actrita Tamara Buciuceanu a incetat din viata la varsta de 90 de ani.



"Stiam ca este in spital, dar nu credeam ca ii este atat de rau. Am citit ca era mai bine. A disparut una dintre marile noastre artiste ale tuturor timpurilor. E o pierdere uluitoare. A trait o viata plina de succes.

Am jucat cu ea in filme. Desi aveai senzatia ca esti in fata unei forte a naturii, era de o timiditate si de o spaima artistica incredibila. Ca orice om sensibil, ascundea o slabiciune sufleteasca, o delicatete aparte", a spus Ion Caramitru, citat de libertatea.ro.