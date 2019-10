Calin Popescu Tariceanu a scris pe pagina sa de Facebook un mesaj emotionant, dupa ce a primit vestea ca actrita Tamara Buciuceanu Botez a incetat din viata.

"Astazi, toti romanii sunt tristi. Am pierdut una dintre stelele teatrului romanesc, imensa actrita care a fost Tamara Buciuceanu Botez.

Ca multi alti monstri sacri ai scenei, Tamara Buciuceanu Botez are marele merit de a ne fi inseninat sufletele in perioade grele, cand pana si rasul ne era atent dramuit, pentru ca dictaturile nu s-au impacat niciodata bine cu umorul.

Ne vom aminti mereu rolurile ei memorabile in comediile de scena, de pe marele sau micul ecran, felul ei unic si plin de har in care ne facea sa radem, si ii vom pastra vesnic un loc in inimile noastre.

Dumnezeu sa o odihneasca!", a scris Calin Popescu Tariceanu pe Facebook.