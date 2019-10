Monitorul poate nu ocupă un loc de cinste atunci când decizi achiziția unui PC, însă este produsul prin intermediul căruia interacționăm cu lumea digitală. Ți-am pregătit o listă cu patru monitoare pentru toate nevoile.



Prima propunere din acest articol este una mai convențională. Monitorul curbat Samsung de 23,5 inci îl recomandă pentru rata de refresh mare a ecranului. Cei 144 Hz ai săi se vor face simțiți în jocuri video și chiar în munca obișnuită de la birou.

Vei observa că mișcările mouse-ului sunt mai line și ferestrele se mișcă mai bine. Monitorul are un panou VA, deci nu este chiar grozav pentru unghiuri de vizualizare și coloristică naturală, are o rezoluție Full HD și un input lag mic, numai bun pentru jocuri de tip FPS. Pregătește-ți mouse-ul și tastatura și cumpără produsul de aici.

Monitorul Dell Ultrathin de 27 de inci are un design elegant, iar marginile negre sunt foarte subțiri. De asemenea, după cum îi spune și numele este și foarte subțire. Totuși, lucrurile arată bine și la interior și avem un panou IPS de 27 de inci cu o rezoluție WQHD (2560 x 1440 pixeli) capabil de o luminozitate maximă de 600 de cd/m². Cu alte cuvinte, te vei putea bucura de conținut HDR, fie că e un film sau un joc video. Asta înseamnă culori mai contrastante, claritate mai mare și o profunzime mai bună a nuanțelor de culoare. Îl poți cumpăra de aici.

Monitoare premium pentru birou sau gaming

Dacă vrei mai mult ecran și ești gata să investești ceva bani într-un monitor atunci îți recomand ASUS ROG PG348Q. În primul rând, aspectul nu este chiar unul de office și are linii agresive și dungi roșii. Chiar și un logo proiectat de piciorul monitorului (dar pe care-l poți opri).

Acesta are un panou IPS cu o diagonală de 34 de inci, o rezoluție WQHD (2560 x 1440 pixeli) și o rată de refresh ce poate ajunge până la 100 Hz. Cu o calibrare ușoară poți obține culori bune și pentru editare video. Faptul că e atât de mare te ajută la muncă, dar crește și imersiunea în filme și jocuri. Are o reducere bună și e disponibil pentru achiziție.

Când lucrezi pe video sau cu fotografii ai nevoie de un monitor care să redea cât mai corect culorile. Pentru asta îți recomand monitorul LED Philips PowerSenzor. Panoul 4K are un afisaj 10 biți, ceea ce înseamnă o profunzime mare de culoare și recrearea unor culori naturale, fără a fi prea exagerate. Este excelent pentru toți cei care lucrează cu imagini.

În plus, mai vine și cu câteva funcții interesante. Are integrată o cameră web ce iese din rama monitorului atunci când ai nevoie de ea. De asemenea, are un senzor care detectează dacă cineva stă la birou pentru a reduce luminozitatea ecranului și astfel prelungește viața acestuia și reduce consumul de energie. Îl găsești în ofertă aici.