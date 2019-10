Un copil in varsta de 6 ani, din localitatea Havarna, judetul Botosani, a fost muscat de cainele familiei in zona capului, iar micutul a fost transportat de urgenta la spital, acesta aflandu-se in stare foarte grava.

Incidentul a avut loc chiar in curtea casei, copilul fiind scalpat de caine si aflandu-se la un pas de moarte, scrie adevarul.ro. Micutul se afla in curtea casei si se juca cu cainele familiei, care nu era cunoscut ca fiind agresiv. In ciuda acestui lucru, cainele s-a repezit la copil si l-a muscat de cap, aproape de zona cefei. Parintii copilului l-au gasit pe acesta in iarba, plin de sange si au chemat ambulanta. Initial, baiatul a fost dus la Spitalul Judetean din Botosani, dar medicii au decis sa il transfere de urgenta la Iasi, din cauza starii critice in care se afla.

