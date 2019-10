36 de angajati din cadrul Spitalului de Urgenta Floreasca, din care aproximativ 20 de asistenti medicali, au depus cereri de transfer sau de demisie in lunile iulie si august, nemultumiti de nivelul salariilor, a declarat presedintele Uniunii Sindicale SANITAS Bucuresti, Viorel Husanu, la finalul unei mese rotunde privind problemele sistemului sanitar.



"Astazi colegii mei au venit cu date concrete: imi spunea un coleg ca, statistic, la Floreasca (Spitalul de Urgenta Floreasca, n.r.), in doua luni de zile, in lunile de vara, iulie si august, au plecat 4% din asistentii medicali, deci aproximativ 20 de asistenti medicali, si in total ca personal din spital, au fost 36 de cereri de demisie sau de transfer catre alte locuri mai bine platite. Deci de la Floreasca au plecat 36 de oameni in doua luni de zile. Cifra de 36 de persoane se refera la intreg personalul, nu pot sa stiu exact la cine, probabil intra si biologi, si muncitori, dar sigur sunt 4% din asistentii medicali, deci aproximativ 20 de asistenti medicali, iar restul pana la 36 de persoane sunt alte categorii, dar nu medici", a atras atentia liderul SANITAS Bucuresti, potrivit Agerpres.

Acesta a avertizat ca si Institutul de Ocrotire a Mamei si Copilului se confrunta cu un val de cereri de transfer sau demisie din cadrul angajatilor din sistemul medical care nu sunt medici.

"Au fost cazuri, imi spunea cineva de la IOMC (Institutul de Ocrotire a Mamei si Copilului, din care face parte si Maternitatea Polizu, n.r.), unitate aflata in subordinea Ministerului Sanatatii, ca foarte multi salariati vor sa plece de pe sectia de Pediatrie catre spitale din subordinea Primariei, unde sunt mai bine platiti, acolo sunt venituri mai mari. Bineinteles ca ei isi doresc prin transfer, uneori se da transfer, in momentul de fata li s-au refuzat aceste transferuri, dar sunt dispusi sa isi dea si demisia, pentru a participa la un nou concurs, deci vor sa plece, sa aiba veniturile mai mari, si vreau sa trag acest semnal de alarma, pentru ca nu este ok: gata, au trecut doi ani de zile, haideti sa reparam aceasta inechitate (cresterea salariilor medicilor si nu a tuturor angajatilor din sistemul medical, n.r.)" a solicitat Viorel Husanu.

Liderul sindical a cerut, in context, eliminarea plafonarii sporurilor la nivelul de 30% din salariu in sistemul medical.

Farmacistii, mai prost platiti decat asistentii medicali

Pe de alta parte, acesta a dat exemplul farmacistilor, ale caror venituri urmeaza sa se apropie in urmatorii ani mai mult de cele ale infirmierelor decat de cele ale medicilor, desi medicii si farmacistii au pregatiri profesionale apropiate.

"S-a atins problema coeficientilor pe Legea Salarizarii, pentru ca au fost in sala foarte multi farmacisti, psihologi, fizioterapeuti, care au ridicat aceasta problema. Astazi la dezbatere au fost doi farmacisti primari, care au un parcurs aproximativ ca al unui medic, deci sunt absolventi ai Universitatii de Medicina si Farmacie (UMF), au aceleasi trepte profesionale, au avut, pana in 2017, cand a aparut Legea Salarizarii, venitul aproximativ egal cu al unui medic, si asteptarile lor erau de a creste putin acel venit. Insa in momentul de fata, un farmacist primar are venitul cel putin egal cu cat avea in 2017, nu i-a mai crescut deloc venitul pentru ca el a sarit din grila anului 2022, si imi spunea astazi acest farmacist ca nu are nici perspective. Deci sarind din grila, ramanand cu salariul anului 2017, degeaba in teorie s-ar mari salariile tuturor bugetarilor cu 25% in fiecare an, pentru ca el nu mai are nici o asteptare. Farmacistul imi spunea ca ei au aceeasi pregatire ca si doctorii, adica UMF, au un rezidentiat de 5 ani de zile si sunt mai prost platiti in prezent decat asistentii medicali, iar in anul 2022 farmacistii vor fi cu salarizarea mai aproape de infirmiere decat de medici. La fel se intampla si in cazul celorlalte categorii - psihologi, fizioterapeuti, biologi, fizicieni", a precizat sursa citata.

Liderul SANITAS Bucuresti a mai oferit exemplul unui fizioterapeut din sectia de Terapie Intensiva de la Spitalul de Neurochirurgie Bagdasar-Arseni, care din cauza plafonului de sporuri a pierdut, teoretic, 1.000 de lei din salariul din anul 2017.

De asemenea, acesta a atras atentia ca exista cazuri in care biologii sefi de laboratoare din spitalele Ministerului Sanatatii castiga mai putin decat asistentii medicale aflati in subordine.

"Noi solicitam ca Sanatatea sa fie exceptata de la plafonul de sporuri (de maxim 30%, n.r.), pentru ca in acest plafon ar trebui sa intre, pe langa sporul de conditii, si sporul de continuitate, si voucherele de vacanta, si norma de hrana, si ganditi-va ca in prezent sporul la ATI sau SMURD ar trebui sa fie intre minim 55% si maxim 85%. Cum ar putea ordonatorul principal de credite, Ministerul Sanatatii, sa se incadreze intr-o medie de 30%, daca include si celelalte componente de care v-am spus mai devreme? Ca daca vor cuprinde in 2022 si voucherele de vacanta, si norma de hrana, si garzile, si asa mai departe, ce procent ar mai fi alocat acestor conditii deosebite? Cu siguranta nu mai este loc de altceva. Si atunci, chiar daca acum se intampla lucrul acesta, in perspectiva anului 2022 spitalele de urgenta sau cele din subordinea Ministerului Sanatatii vor suferi si mai mult, pentru ca nu se vor putea incadra in acest plafon daca nu vom fi exceptati. Nu vrem sa ii mai lasam sa se joace cu aceste lucruri, pentru ca va duce la o depopulare o spitalelor performante, din pacate asta se intampla si politicienii nu au crezut", a avertizat presedintele SANITAS Bucuresti.