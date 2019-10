Andrei Caramitru, membru USR, le sugereaza celor de la Rise Project alte anchete "care au mai multe sanse de reusita", decat cea pe care au facut-o despre candidatul USR la prezidentiale, Dan Barna.

"Daca tot nu au gasit absolut nimic Rise la Barna desi s-au chinuit serios, le sugerez eu niste anchete care au mai multe sanse de reusita:

- Vasilica si Orlando - oug114, piata gazelor si influenta ruseasca (chestie penala - 20 de ani puscarie); masluirea cifrelor din Ministerul Finantelor;

- Cumpanasu si contractele false cu statul. Chestie penala;

- Iohannis - update pe situatia caselor (articolul scris de ei in 2015). Intre timp problema a devenit si mai urata pentru ca instantele civile s-au cam pronuntat ca nu a fost ok;

- Firea si dezastrul pe Bucuresti. Legatura Firea/Pandele/mafia taxiurilor;

- familia Sigartau si traficul de oameni. Blaga si legaturile cu interlopii;

- valiza si cazul Teleorman. Ce s-a mai intamplat acolo?

- 10 August

- etc etc etc.

Asta asa la prima mana. Nu de alta - dar e pacat sa cheltuiesti atatea resurse pe nimic cand exista atatea cazuri grave nu? Putin focus nu ar strica", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.