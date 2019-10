Ministrul demis al Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat marti, intr-o conferinta de presa, ca in urma controalelor facute la spitalele de psihiatrie din tara au fost luate masuri, fiind aplicate zeci de amenzi, iar unde au existat suspiciuni de natura penala rapoartele au fost inaintate la Parchet.

"In urma controlului pe care l-am dispus la spitalele de psihiatrie au fost controlate patru spitale de maxima siguranta cu 1.805 paturi, 36 de spitale de psihiatrie cu 8.841 de paturi, 91 de sectii de psihiatrie in cadrul spitalelor judetene cu 5.427 de paturi. In total, 16.073 de paturi de psihiatrie la nivelul tarii.

(...) Precizez ca in urma tuturor controalelor au fost luate masuri. Acolo unde a fost cazul si existau suspiciuni de natura penala aceste rapoarte au ajuns la Parchet, dar acolo unde nu existau suspiciuni rezonabile am considerat ca nu trebuie sa incarcam munca Parchetelor", a afirmat Pintea.

Ea a precizat ca au fost aplicate 115 sanctiuni contraventionale, 48 de amenzi, 67 de avertismente, si in unele cazuri s-au dat termene de remediere pana in 31 decembrie, potrivit Agerpres.

"Este primul control de acest fel, in sensul ca, pentru prima data, s-a stipulat foarte clar ca se verifica calitatea actului medical. DSP aveau abilitatea sa verifice aceste aspecte, dar am stabilit noi proceduri astfel incat avem un prim raport. Imediat dupa tragedia de la Sapoca am declansat control la toate unitatile de psihiatrie din tara", a aratat Sorina Pintea.