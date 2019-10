Pacientii Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu nu pot beneficia de cel mai modern amplificator de imagine care se afla in una din salile de operatie din Sectia Ortopedie de aproape un an de zile, desi a fost cumparat cu aproape 100.000 de euro, bani dati de Ministerul Sanatatii si Consiliul Judetean (CJ) ca medicii sa aiba cele necesare ca sa opereze in cazul in care se intampla ceva la Summitul UE ce a avut loc in luna mai.



Aparatul care sta degeaba de aproape un an in sala de operatie de la Ortopedia Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu mai are nevoie de o autorizatie care se elibereaza de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN) de la Bucuresti, spun cei de la spitalul sibian.

"Avem trei sali de operatie, in care exista doua aparate de acest fel, vechi si acesta, care este nou. Nu se pot face in acelasi timp operatii in toate cele trei sali, daca ai nevoie de amplificator de imagine. Acest amplificator de imagine nou nu se poate folosi fara autorizatie de functionare", a explicat seful Sectiei de Ortopedie, dr. Radu Fleaca, potrivit Agerpres.

Reprezentantii Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu sustin ca au facut toate demersurile necesare catre CNCAN, dar ca deocamdata asteapta autorizatia de functionare, pe care o poate emite doar comisia de la Bucuresti.

"Aparatul acesta a venit la finalul lunii decembrie 2018. De atunci, spitalul a facut demersurile etapizat catre CNCAN si aparatul este in curs de autorizare, pe care speram sa o primim cat de curand", a explicat purtatorul de cuvant al spitalului sibian, Decebal Todarita.

Potrivit sursei citate, amplificatorul de imagine din sala de operatie de la Ortopedie a costat in jur de 497.000 lei, bani dati de Ministerul Sanatatii si Consiliul Judetean (CJ) Sibiu, ca spitalul sa fie dotat corespunzator pentru Summitul din mai 2019.

In 2018, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta de la Sibiu a anuntat printr-un comunicat de presa, ca primeste fonduri pentru aparatura de la Ministerul Sanatatii, in vederea Summitului european din mai 2019. In acest comunicat a fost mentionat si aparatul care a fost cumparat in decembrie 2018, dar care a fost pus in functiune nici in octombrie 2019.