Pacientii cu boli reumatice si musculo-scheletice pot ramane activi si pot contribui in economie si societate prin cariere indelungate, in cazul in care afectiunea este diagnosticata precoce si primesc un tratament adecvat, afirma specialistii de la Liga Romana Contra Reumatismului si de la Societatea Romana de Reumatologie, intr-un comunicat de presa transmis cu ocazia Zilei Mondiale de Lupta Impotriva Artritelor.



"Pentru a evita instalarea deficitului functional, bolile reumatice trebuie recunoscute si diagnosticate corect inca de la primele simptome. Cu un diagnostic precoce si tratament adecvat, pacientii cu aceste afectiuni pot ramane activi si pot contribui in economie si societate prin cariere indelungate", a declarat prof. dr. Catalin Codreanu, presedintele Societatii Romane de Reumatologie, citat in comunicat. Potrivit specialistilor, bolile reumatice si musculo-scheletice genereaza 50% din absenteismul de la locul de munca, fiind principalul grup de boli profesionale si reprezentand 38% din totalul acestora. Bolile reumatice si musculo-scheletice afecteaza persoane de toate varstele si includ peste 200 de afectiuni, printre care poliartrita reumatoida, spondilita anchilozanta, artroza, artropatia psoriazica, fibromialgia, lupusul si guta, scrie Agerpres. Conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii, aceste afectiuni sunt principala cauza de dizabilitate la nivel mondial si tin departe de munca aproximativ un milion de europeni si alte milioane de persoane la nivel global, generand costuri substantiale pentru companii si societate. Peste 120 de milioane de oameni (unul din patru cetateni) din Uniunea Europeana sufera de boli reumatice si musculo-scheletice - mai multe persoane decat in orice alt grup de boli. In Romania, peste 600.000 de persoane (3% din populatie) sufera de boli reumatice de tip inflamator, acestea afectand intr-o masura importanta populatia activa, tineri si chiar copii, precizeaza sursa citata. Printre simptomele acestor boli se numara durerile articulare sau musculare persistente, oboseala, rigiditatea matinala si depresia. Fumatul, excesul ponderal, factorii genetici, ocupatii ce solicita articulatiile, infectiile si varsta inaintata sunt printre factorii ce cresc riscul de boli reumatice.

