In ciuda tuturor schimbarilor prin care trece societatea, dar si a avansului tehnologic, un lucru a ramas constant: dorinta oamenilor de a calatori in jurul lumii, de a vizita si de a cunoaste alte culturi. Indexul Global Mastercard de Destinatii Urbane 2019 cuantifica aceasta dorinta: din 2009 si pana in prezent, numarul turistilor care au apelat la servicii de cazare a crescut cu 76%.



Pentru cel de-al doilea an consecutiv, Bucuresti se afla in topul destinatiilor din Europa cu cel mai mare potential de dezvoltare, conform Indexului Global Mastercard de Destinatii Urbane 2019, studiu care ofera o analiza semnificativa despre turismul urban si despre comportamentul turistilor din ultimii 10 ani.

”Bucuresti se afla in topul oraselor cu cel mai mare potential de dezvoltare, pastrandu-si prima pozitie in randul destinatiilor din Europa. Calatoritul a devenit o parte importanta din stilul nostru de viata si e critic sa intelegem cum turismul impacteaza orasele mari, la nivel global. Studiul ofera, de asemenea, o perspectiva ampla asupra comportamentului turistilor, oferind posibilitatea de a le intelege nevoile si experientele pe care acestia le cauta”, declara Cosmin Vladimirescu, Country Manager Mastercard Romania.

Potrivit rezultatelor studiului, Bucuresti inregistreaza un procent de 10,3% in ceea ce priveste potentialul de dezvoltare, in randul oraselor din Europa. Studiul releva, totodata, faptul ca 1,4 milioane de turisti au apelat la servicii de cazare in ultimul an, iar valoarea medie cheltuita pe zi a ajuns la 105 dolari, comparativ cu anul anterior, unde aceasta suma se ridica la 200 dolari.

In acest an, Idexul Global Mastercard de Destinatii Urbane include 200 de orase, selectate pe baza unei analize amanuntite a volumului de turisti si a cheltuielilor inregistrate in anul 2018. Studiul ofera, de asemenea, previziuni de crestere pentru anul 2019, dar si informatii privind durata medie de sedere si a sumei cheltuite pe zi de catre turisti.

Bangkok ramane cel mai vizitat oras de pe glob

In acest an, Indexul Global Mastercard de Destinatii Urbane dezvaluie ca Bangkok ramane destinatia nr. 1 in lume, cu peste 22 de milioane de turisti care au apelat la servicii de cazare. Parisul si Londra ocupa locurile 2 si 3, respectiv ambele depasind 19 milioane de turisti acomodati. Cele 10 orase din top au inregistrat in 2018 un numar mai mare de turisti decat in anul precedent, cu exceptia Londrei, care a scazut cu aproape 4%. Previziunile pentru anul 2019, oferite de studiu, indica o crestere generala, in mod special pentru capitala Japoinei, Tokyo, oras de la care se asteapta cea mai mare crestere a numarului de turisti acomodati.

Potrivit unui comunicat remis 9am, in cazul sumei cheltuite de turisti in timpul unei sederi, Dubai este in topul listei, unde turistii cheltuie in medie 553 dolari pe zi. Makkah, abia intrat in top 10 anul trecut, ramane pe locul 2 pentru al doilea an consecutiv.

In premiera in acest an, Idexul Global Mastercard de Destinatii Urbane ofera 3 tendinte cheie in ceea ce priveste turismul la nivel global.