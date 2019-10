Banat. Cu usoare variatii de la o zi la alta, intervalul 14 - 21 octombrie va fi caracterizat de temperaturi diurne cu mult mai ridicate decat cele specifice perioadei, inregistrandu-se valori medii cuprinse intre 24 si 26 de grade. Ulterior datei de 21 octombrie, vremea va intra intr-un proces de racire, urmand astfel ca maximele sa scada de la 24 de grade in medie spre valori in jurul a 18 grade spre sfarsitul intervalului de prognoza (in perioada 24 - 27 octombrie), valori normale pentru aceasta perioada din an. In intervalul 14 - 22 octombrie, variatiile temperaturilor minime vor fi nesemnificative, urmand sa se inregistreze valori cuprinse intre 10 si 12 grade in medie. Ulterior datei de 22 octombrie, temperaturile minime vor scadea treptat, astfel ca in ultimele zile de prognoza (in intervalul 24 - 27 octombrie) se vor atinge in medie 8 grade. Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi in crestere incepand cu data de 21 octombrie.

Crisana. In prima saptamana de prognoza, variatiile de la o zi la alta vor fi in general nesemnificative, urmand a se inregistra, in medie, temperaturi cu mult peste cele normale, intre 24 si 26 de grade, cu cele mai ridicate valori in primele zile (14, 15 si 16 octombrie). Ulterior, vremea se va raci, astfel ca pana la la finalul intervalului de prognoza se vor inregistra maxime normale pentru perioada din an, acestea urmand a se situa in jurul a 18 grade. Regimul termic nocturn va avea un parcurs similar cu cel al maximelor, astfel ca pana in jurul datei de 21 octombrie variatiile vor fi mici de la o noapte la alta, urmand a se inregistra in medie in jur de 10 grade, pentru ca apoi acestea sa scada usor pana la sfarsitul celei de-a doua saptamani de prognoza spre 7 grade, in medie. Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi in crestere in perioada 21 - 27 octombrie.

Transilvania. In intervalul 14 - 21 octombrie, regimul termic va fi caracterizat de valori cu mult mai ridicate decat cele climatologic specifice datei, urmand a se inregistra maxime cuprinse intre 22 si 24 de grade, in medie. Vremea va intra, ulterior, intr-un proces de racire treptata de la o zi la alta, urmand a se inregistra maxime in jurul celor normale, acestea coborand spre 15 grade la sfasitul intervalului de prognoza. Pana in jurul datei de 23 octombrie, variatiile temperaturilor minime vor fi nesemnificative, in medie urmand a se inregistra valori in jurul a 7 grade. Apoi, minimele vor cobori spre o medie de 4 grade, valoare ce se va mentine pana la sfarsitul intervalului de prognoza. Probabilitatea de aparitie a ploilor va creste incepand cu data de 21 octombrie.

Maramures. In intervalul 14 - 20 octombrie, cu usoare variatii de la o zi la alta, vremea va fi cu mult mai calda decat in mod normal, urmand a se inregistra temperaturi maxime cuprinse intre 22 si 25 de grade, in medie, cu cele mai ridicate valori in zilele de 15 si 16 octombrie. Apoi, o racire treptata a vremii va determina inregistrarea pana la sfarsitul celei de-a doua saptamani de prognoza a unor temperaturi maxime in general apropiate de cele normale pentru perioada din an, maximele coborand pana spre medii in jurul a 17 grade. In intervalul 14 - 22 octombrie, temperaturile minime se vor incadra, in medie, intre 7 si 9 grade, cu cele mai ridicate valori in 20 si 21 octombrie, apoi vor scadea spre 6 grade. Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi in crestere in a doua saptamana de prognoza.

Moldova. La inceputul intervalului, regimul termic va fi caracterizat de valori mai ridicate decat cele climatologic specifice perioadei, apoi acestea vor scadea treptat, situandu-se in general in jurul mediilor multianuale. Astfel, in intervalul 14 - 21 octombrie se vor inregistra maxime cuprinse intre 20 si 24 de grade, in medie, cu cele mai ridicate valori in prima zi. Apoi, temperaturile vor continua sa scada usor spre medii in jurul a 14 grade, pana la sfarsitul intervalului. Pana in data de 21 octombrie variatiile temperaturilor minime vor fi nesemnificative, acestea urmand a se situa in jurul a 9 grade, apoi vor scadea treptat spre o medie de 6 grade. Probabilitatea de aparitie a ploilor va creste incepand cu data de 22 octombrie.

Dobrogea. In prima zi a intervalului, regimul termic va fi caracterizat de temperaturi diurne mai ridicate decat cele normale perioadei, apoi variatiile mici de la o zi la alta vor conduce la inregistrarea unor valori maxime, in general, apropiate de mediile multianuale. Astfel, in prima zi maximele se vor situa in jurul a 20 de grade, apoi vor scadea usor si se vor inregistra maxime cuprinse intre 16 si 18 grade. In ceea ce priveste evolutia minimelor, variatia acestora va fi nesemnificativa, astfel ca, pe parcursul intervalului de prognoza, se vor incadra intre 10 si 12 grade in medie, cu cele mai ridicate valori in prima saptamana. Probabilitatea de aparitie a ploilor va creste incepand cu data de 22 octombrie.

Muntenia. Cu mici variatii de la o zi la alta, in intervalul 14 - 21 octombrie regimul termic va fi caracterizat de valori diurne in general mai ridicate decat cele normale, acestea urmand a se incadra in medie intre 22 si 25 de grade, cu cele mai ridicate valori la inceputul intervalului. Apoi, o racire treptata va determina inregistrarea unor maxime apropiate de cele specifice perioadei, intre 16 si 18 grade, in medie, cu cele mai ridicate valori in zilele de 22, 23 si 24 octombrie. In ceea ce priveste parcursul minimelor, variatiile vor fi nesemnificative in perioada 14 - 23 octombrie, cand in medie se vor inregistra valori de 9 - 10 grade. Ulterior, minimele vor cobori usor, spre o medie de 7 grade. Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi ridicata in intervalul 22 - 27 octombrie.

Oltenia. In intervalul 14 - 21 octombrie, vremea va fi cu mult mai calda decat in mod normal, astfel ca maximele se vor incadra intre 22 si 26 de grade, in medie. Apoi, vremea se va raci treptat conducand la inregistrarea unor temperaturi maxime in jurul celor normale, cuprinse in medie intre 16 si 18 grade, cu cele mai scazute valori spre sfarsitul intervalului. Minimele vor avea un parcurs similar cu cel al maximelor, astfel ca pana in jurul datei de 22 octombrie se vor situa in jurul a 10 grade, dupa care vor scadea spre o medie regionala in jurul a 8 grade.Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi in crestere in a doua saptamana de prognoza.

La munte. In perioada 14 - 20 octombrie, vremea va fi cu mult mai calda decat in mod normal, desi de la o zi la alta vor exista mici variatii, maximele urmand astfel a se incadra, in medie, intre 16 si 18 grade, cu cele mai ridicate valori in intervalul 14 - 16 octombrie. Ulterior, o racire treptata a vremii va determina inregistrarea unor maxime in jurul celor normale, acestea coborand spre 8 grade, in medie, in ultima zi de prognoza, pornind de la medii in jurul a 14 grade in data de 21 octombrie. Pana in jurul datei de 22 octombrie nu vor fi variatii notabile in ceea ce priveste parcursul minimelor, urmand astfel a se inregistra valori de 8 - 9 grade, in medie, dupa care vor scadea treptat pana spre sfarsitul intervalului de prognoza, spre medii in jurul a doua grade. Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi in crestere in intervalul 21- 27 octombrie.