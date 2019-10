O catelusa in varsta de 14 ani, disparuta in urma cu 12 ani, a revenit la proprietara sa datorita unei organizatii pentru salvarea animalelor, relateaza UPI.



Dutchess, o catelusa terrier s-a pierdut la 28 februarie 2007 dupa ce a fugit din locuinta in care traia, in orasul Boca Raton din Florida.

Proprietara sa, Katheryn Strang, a calatorit doua zile din statul Florida pana la un adapost de animale din Pittsburgh pentru a se reintalni cu Dutchess, scrie Agerpres.

Cainele a fost gasit saptamana trecuta, flamand si tremurand, sub o magazie, si a fost dus la adapostul de animale Humane Animal Rescue.

The 14-year-old dog named Dutchess was found hungry, shivering and in serious need of a nail trim under a shed. | @AP https://t.co/WAL4g6RCtU — Inquirer (@inquirerdotnet) October 13, 2019

Dutchess avea implantat un microcip cu datele proprietarei sale si astfel angajatii adapostului au reusit sa o contacteze pe Strang.

''Aceasta poveste uimitoare s-a desfasurat si iata-le impreuna'', a declarat Torin Fisher, consilier in cadrul adapostului. ''Acesta este motivul pentru care sunt aici in fiecare zi. Este o senzatie excelenta sa ii ajut pe proprietari sa isi gaseasca animalele. Este uimitor'', a adaugat Fisher.

Strang a declarat ca a fost socata cand a aflat ca Dutchess este in viata. ''Sunt fericita ca am gasit-o. Am plans asa multe nopti fara ea'', a povestit ea reporterilor.

''Mi-am pastrat speranta si am platit pentru microcip in fiecare an'', a adaugat Strang.

Doar 4% dintre animalele gasite fara stapan si aduse in adapost in anul 2018 erau microcipate, a precizat organizatia pentru salvarea animalelor Humane Animal Rescue.