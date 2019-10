Aproximativ 78.000 de credinciosi din tara si strainatate s-au inchinat la moastele Sfintei Cuvioase Parascheva in baldachinul special amenajat in curtea Catedralei Mitropolitane din Iasi, iar reprezentantii Mitropoliei Moldovei si Bucovinei sustin ca este un record al ultimilor ani.

In urma cu un an, tot pe 13 octombrie numarul celor care se inchinasera la moastele Sfintei era de 63.000.

"Categoric sunt mai multi pelerini. Sfarsitul de saptamana si vremea frumoasa au favorizat acest aflux mare de pelerini. Vorbind cu ei la rand am aflat ca sunt veniti din toate colturile tarii. Au venit si din strainatate, din Rusia, Serbia. E clar ca e unul dintre pelerinajele cu cea mai mare afluenta de credinciosi. Ma bucur ca este o atmosfera placuta, de sarbatoare, oamenii au rabdare desi nu este usor sa stai 18 ore la rand, cat se sta acum. Dupa ce se inchina la Sfanta Cuvioasa Parascheva se vede pe chipurile lor ca merita tot acest efort. Sunt estimari care arata ca de vineri dimineata, de la inceperea pelerinajului, au trecut pe la racla Sfintei aproximativ 78.000 spre 80.000 de credinciosi. La rand sunt peste 40.000. Cred ca pana pe 15 octombrie vom depasi cifra de 120.000 de pelerini. Tot pe 15 octombrie ne asteptam sa vina la rand un numar mare de ieseni", a declarat, pentru Agerpres, preotul Constantin Sturzu, purtatorul de cuvant al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei.

Potrivit acestuia, o echipa apartinand unei televiziuni din Serbia se afla in aceste zile la Iasi pentru a lucra la un documentar despre Sfanta Parascheva si credinciosii care vin in pelerinaj la Iasi de hramul acesteia.

Reamintim ca incepand din 1955 pe 14 octombrie, Biserica Ortodoxa sarbatoreste hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, motiv pentru care in preajma acestei zile Iasiul devine cel mai mare centru de pelerinaj din tara si unul dintre cele mai mari din Europa. La moastele Sfintei Cuvioase Parascheva, dar si la cele ale sfintilor adusi special in pelerinaj cu aceasta ocazie, vin sa se inchine atat ortodocsi, cat si romano-catolici din tara si strainatate.

Au fost aduse din Insula Corfu si moastele Sf Spiridon

Anul acesta, langa racla cu moastele Sf Cuvioase Parascheva in baldachinul special amenajat in curtea mitropolitana au fost aduse spre inchinare, din insula Corfu, si moastele Sf Spiridon, care este cunoscut si sub numele de "Sfantul Calator" sau "Sfantul care isi paraseste racla", datorita minunii care se petrece in fiecare an la picioarele Sfantului Spiridon, mai exact cu papucii sai din matase, care se tocesc in mod miraculos.

Moastele Sfantului Spiridon au ramas in Cipru pana in secolul al VII-lea, cand au fost mutate la Constantinopol, din cauza invaziilor sarazinilor. La trei ani dupa caderea Constantinopolului sub turcii otomani, in 1456, parintele Gheorghe Kaloheretis din Corfu a mutat in taina moastele Sfantului Spiridon si pe cele ale Sfintei Teodora Imparateasa, din Constantinopol in Corfu.

In iconografia ortodoxa, Sfantul Ierarh Spiridon este reprezentat, uneori, tinand in mana o caramida. Aceasta reprezentare iconografica face referire la Sinodul I Ecumenic de la Niceea, din anul 325, cand Sfantul Spiridon a demonstrat ca Dumnezeu este Unul in fiinta si Intreit in Persoane. El a luat o caramida in mana, a facut semnul Sfintei Cruci deasupra ei si a spus: "In numele Tatalui, al Fiului si al Sfantului Duh". Cei prezenti au fost partasi la o minune: in partea de sus s-a aprins un foc, in partea de jos a curs apa, iar in mana Sfantului a ramas doar lutul - aratand, prin aceasta, cum cele trei elemente erau unite intr-o singura caramida.