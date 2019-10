Eugen Teodorovici, ministrul de Finante, a devenit tinta criticilor, inclusiv din propriul partid, dupa ce a jignit o jurnalista, imediat dupa motiunea de cenzura. Acesta a anuntat printr-o postare pe pagina sa de Facebook ca a sunat-o pe jurnalista si si-a cerut scuze personal.

In timpul conversatiei cu Gabriela Del-Pupo, acesta i-a spus ca are dintii pusi si ca nu are niciun interes pentru ea, scrie digi24.ro.

Duminica seara, ministrul Finantelor a decis sa isi ceara scuze fata de jurnalista, asta dupa ce a fost criticat inclusiv de membri de partid. Vineri, in CEx al PSD, cativa social-democrati si-au exprimat nemultumirea fata de Eugen Teodorovici si au vorbit despre posibila suspendare a acestuia din functiile pe care le detine in partid.

"Regret incidentul de zilele trecute, petrecut pe holurile Parlamentului. Chiar am sunat-o pe doamna Gabriela Del-Pupo, reporter al site-ului de stiri b1 si i-am prezentat personal scuze.

A fost un dialog care nu ma reprezinta, purtat intr-un moment nepotrivit. Cu totii facem greseli, de multe ori fara cea mai mica intentie de a-i rani pe ceilalti. Mi-am cerut scuze pentru ca a-ti cere scuze atunci cand gresesti nu inseamna slabiciune, ci inseamna tarie de caracter si asumare, inseamna ca iti consideri greselile lectii de viata din care inveti ceva indreptandu-le.

As dori sa inchei prin a arata ca port un respect deosebit pentru jurnalistii care isi fac meseria cu profesionalism si care refuza patarea acestei nobile meserii cu interese ce trec mult dincolo de etica si deontologia profesionala", a scris Eugen Teodorovici pe Facebook.