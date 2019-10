Iti schimbi gusturile si preferintele de la an la an. Ce ti se pare acum ca fiind serialul preferat, peste trei-patru ani poate fi depasit de filme noi, care te vor incanta mai mult decat cele de acum. Multe lucruri se schimba pe masura ce evoluezi, si, nu de putine ori, observi ca fericirea ta depinde de cat de repede stii sa te adaptezi lucrurilor noi care apar.



Iti propunem in randurile acestui articol cateva trucuri la care poti apela atunci cand vrei sa aduci mai multa bucurie in viata ta.

O lista cu toate locurile noi pe care vrei sa le vizitezi

Se stie ca orice obiectiv, inainte de a fi realizat, a fost doar un gand in imaginatia cuiva. La fel se intampla si cu toate dorintele pe care le ai Initial exista doar in mintea ta, dar pe parcurs incepi sa actionezi in directia lor pana cand devin realitate. Din acest motiv, sa visezi nu te costa nimic, ba chiar te ajuta sa descoperi ca exista multe motive pentru care merita sa fii bucuros. Sa iti faci o lista cu toate locurile din intreaga lume pe care vrei sa le vizitezi poate fi un exercitiu bun, care antreneaza „muschiul fericirii”. Iti poti face chiar un cont sau o pusculita in care sa economisesti bani pentru a calatori in regiunile preferate. Pentru asta, poti apela inclusiv la creditul de nevoi personale DIVERS de la BCR, care te ajuta sa pui in aplicare planurile pe care le ai de ceva vreme. Suma maxima pe care o poti primi printr-un astfel de credit este de 110.000 lei si variaza in functie de produsele bancare pe care le detii, precum si de gradul de indatorare existent in momentul solicitarii creditului.

Mutarea intr-o casa noua

De multe ori, rutina este unul dintre factorii care par sa stea in calea fericirii tale. Intalnesti aceeasi oameni zilnic, la munca, la birou, ai acelasi traseu spre casa, aceeasi gasca de prieteni si aceleasi locuri in care iti petreci weekendul. In astfel de situatii, multi oameni simt nevoia de a face o schimbare majora. Ce poti aduce nou atunci cand te plictisesti de vechile obiceiuri? O casa noua, aflata chiar in orasul in care visezi de mult timp sa locuiesti poate fi una dintre cele mai curajoase idei. Daca apartamentul in care stai acum nu ti se mai pare la fel de potrivit ca atunci cand te-ai mutat in el, poate ca este timpul sa cauti ceva ce te inspira mai mult. Multi evita sa faca aceasta schimbare, din motive financiare. Insa existenta cardurilor pentru achizitia unei locuinte oferite de banci acorda posibilitatea persoanelor care obtin anumite venituri sa isi achizitioneze in rate propria lor casa. Este o varianta la care multi romani apeleaza atunci cand nu au toata suma necesara pentru a-si cumpara un apartament.

Renuntarea la relatiile toxice - schimbarea grupurilor de prieteni

Oamenii cu care iti petreci mare parte din timp te influenteaza mai mult decat ai crede. Se spune chiar ca fiecare om este suma aritmetica a celor mai importante zece persoane din viata sa. Vei vedea ca daca vei calcula suma aritmetica a bugetului obtinut lunar de fiecare prieten in parte, rezultatul este echivalent cu salariul pe care il obtii tu in fiecare luna, sau cel putin asta sustine autorul cartii „Tata bogat, tata sarac”, Robert Kiyosaki. Undeva exista o doza de adevar. Psihologii spun chiar ca sanatatea emotionala a fiecaruia depinde in proportie mare de grupul de prieteni pe care ii are. Studiile au dovedit ca sansele de a suferi de anxietate sau depresie sunt mult mai mici in randul oamenilor care au o viata sociala activa si sunt inconjurati de persoane pozitive si optimiste. Iata de ce renuntarea la relatiile toxice nu doar ca este o schimbare benefica pe care o poti face pentru tine, ci si un plus de sanatate pentru viata ta emotionala.

Tie ce schimbari crezi ca ti-ar aduce mai multa fericire? Oricare ar fi, descopera-le si fa pasi in directia lor.