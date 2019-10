Dupa consultarile cu presedintele Iohannis, Ludovic Orban a declarat ca PNL este pregatit sa-si asume guvernarea in cazul in care nu sunt posibile alegerile anticipate.



"Am prezentat presedintelui Klaus Iohannis mandatul acordat de PNL, in cadrul consultarilor constitutionale care au fost declansate dupa caderea Guvernului PSD prin motiune de cenzura. Pozitia PNL e foarte clara. In cazul in care exista posibilitatea unui acord in vederea anticipatelor, noi sustinem revenirea la popor, incredintarea cat mai rapida cetatenilor romani a posibilitatii de a decide un nou Parlament. In cazul in care acest lucru nu va fi posibil si presedintele Romaniei ne va solicita sa formam Guvernul, PNL e pregatit sa-si asume raspunderea guvernarii si sa formeze un guvern in jurul PNL. Suntem la debutul consultarilor, vom urmari pozitiile exprimate de formatiunile politice in cadrul acestor consultari. Am urmarit declaratiile de pana acum. Sigur ca din partea noastra exista disponibilitate la dialog, la cooperare si indiferent care va fi forma acestei cooperari, noi ne dorim ca formatiunile politice care au contribuit la caderea Guvernului PSD sa continue un proiect comun. Cu siguranta, propunerea de premier a PNL este in persoana presedintelui partidului, adica subsemnatul.

Suntem pregatiti sa preluam guvernarea de mult timp. Avem specialisti de foarte buna calitate, avem oameni competenti, oameni care au avut rezultate exceptionale in domeniile in care au activat si care reprezinta solutii benefice pentru diferitele ministere in care va trebui sa desemnam niste ministri", a spus Orban, citat de antena3.ro.