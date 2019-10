Alexandru Cumpanasu se lauda ca a absolvit "OUS Royal Academy of Economics and Technology in Switzerland" si a obtinut Executive MBA in Leadership and Change Management.



"Pentru ca sunt baiat bun, o sa ii informez pe cei care nu vor sa plateasca multe daune materiale pentru calomnie, ca, oficial, am diploma de studii superioare. Mai exact, am absolvit 'OUS Royal Academy of Economics and Technology in Switzerland' si am obtinut Executive MBA in Leadership and Change Management.

Desi eu nu pun accent pe diplome, CV-uri pompoase si diverse titluri de la facultati greu de pronuntat, am simtit nevoia ca aceste calitati si aptitudini ale mele sa fie atestate si oficial. Practica este esentiala in oricare domeniu de studiu, eu asa am inceput, pentru ca trebuie sa fii constient de ceea ce iti doresti sa perfectionezi, inainte de a incerca sa obtii un atestat, o diploma, pe care sa nu o folosesti decat pentru a ingrosa filele dintr-un CV.

OMUL nu este doar un numar de titluri, de diplome, OMUL nu este caracterizat de o eticheta, sau de un CV, OMUL este caracterizat strict de capacitatea sa de a-si folosi aptitudinile dezvoltate pe parcursul vietii, la potentialul maxim, intr-un domeniu.

Faptul ca eu am dorit sa am aceasta diploma, nu este din cauza stigmatizarii, ci din pasiune si din dorinta de a acumula si mai multe cunostinte in acest domeniu in care activez inca de la frageda varsta de 16 ani.

Dragi tineri, trebuie sa va canalizati pe propriile aptitudini, sa va recunoasteti punctele forte si punctele slabe, sa nu va grabiti in alegerea unui domeniu de studiu, doar pentru ca "asta e norma sociala". Pana nu aveti un prim contact cu acest domeniu, nu veti sti daca acel domeniu este cel in va doriti sa perfectionati", a scris Cumpanasu pe Facebook.