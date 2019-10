Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a sustinut la Forumul Agricultorilor de la Romexpo ca Romania are atat de multe tractoare, incat "daca le punem unul dupa altul si calculand lungimea, granita tarii este inconjurata de patru randuri de tractoare".



"Am facut un calcul, am vrut sa vad ce salt s-a inregistrat in Romania, pentru ca e bine sa il cunoastem si am constatat ca din 1989, fata de 128.000 de tractoare, Romania la aceasta data are peste 200.000 de tractoare.

Fratilor, daca le punem unul dupa altul si calculand lungimea, granita tarii este inconjurata de patru randuri de tractoare, care inseamna forta pentru agricultura tarii romanesti si capitalizare pentru fermierii romani. Bravo, fermieri romani ca ati folosit in scop investitional subventiile pe care le-ati primit", a spus Daea, citat de stirileprotv.ro.