Un caine din comuna Adrieseni, judetul Iasi, refuza sa mai plece din locul in care stapanul sau, un tanar in varsta de 21 de ani, a facut accident si a murit.

Familia tanarului i-a facut cainelui un adapost si merge in fiecare zi pe la el pentru a-i da de mancare.

Povestea cainelui din Adrieseni aduce aminte de Hachiko, cainele din Japonia care si-a asteptat stapanul intr-o gara timp de 10 ani, desi acesta murise.

De mai bine de 2 saptamani cainele nu mai vrea sa plece din locul in care Andrei, tanarul de 21 de ani, a murit in urma unui accident rutier, dupa ce a intrat cu masina intr-un copac, potrivit europafm.ro.

"Cainele de la copac, asa i-am dat denumirea, cainele de la copac. Mi se pare ceva asa mai aparte. Accidentul a fost loc vineri seara si sambata dimineata cand m-am dus, dupa ce au luat toate de acolo, a aparut un caine. Dar cainele nu e maidanez, avea urma de cum a stat legat si de sambata a ramas si sta in continuu acolo. Bine, eu am grija de el, ma duc sa il intretin, ma duc sa ii duc mancare, i-am facut adapost. Cand ploua, statea jos in apa. E foarte interesanta problema, nu stiu ce o fi, cred ca are ceva din sufletul lui acolo, ca el (n.r.-nepotul), a indragit foarte mult animalele, era foarte atasat de animale, de aia a si facut facultatea de medicina veterinara", a declarat Gheorghe Munteanu, bunicul baiatului.

"Nu pleaca, nu vrea sa plece si e bine ca nu vrea sa plece. Mai vin si alti caini pe acolo, ca el are de mancare, aia pleaca, dar el nu a plecat deloc. E foarte atasat, ma duc, vorbesc cu el, i-am dat si eu nume, i-am spus pe nume cum il chema pe baiat, da din coada, se uita la mine, ne-am imprietenit, asta este", a mai povestit bunicul lui Andrei.

Andrei era student la Facultatea de Medicina Veterinara. Familia tanarului ar vrea sa ia cainele acasa, unde mai are un caniche, un lup si un ciobanesc.