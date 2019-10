Monica Melencu, mama Luizei Melencu, a spus, in cadrul unei emisiuni TV, ca a dat de multe ori spaga vamesilor din Bechet pentru a scoate pe fiica ei minora din tara, in vacante.







Mama Luizei Melencu a recunoscut ca, ani la rand, le-a scos pe cele doua fiice din tara in mod ilegal, cand erau minore, fara procura de imputernicire si fara ca acestea sa fie insotite de un parinte, scrie Observator.tv.

"Eu am trecut cu Luiza, am dat 70 euro. Am vrut sa merg cu Luiza in Romania, am bagat 70 de euro in buletin si am trecut. Inclusiv anul trecut. De 6 ani o aduc pe Luiza asa, in Italia. A venit si singura, fara parinti, a trecut doar cu soferul. Am vorbit cu el, mi-a luat 100 de euro drumul si 70 in buletin. De atatia ani o aduc asa in vacanta, in Italia", a spus mama Luizei, la Romania TV.

In urma acestor declaratii, a fost declansata o ancheta la nivelul DGA.