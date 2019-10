Baiatul de 13 ani, care in urma cu o saptamana a cazut prin balustrada scarilor la scoala din orasul Nasaud la care invata, de la o inaltime de aproximativ opt metri, a decedat miercuri dimineata la spitalul din Cluj-Napoca unde fusese internat.



Informatia a fost confirmata pentru AGERPRES de catre sefa Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Bistrita-Nasaud, Delia Rus, avand in vedere ca acest copil era institutionalizat de aproape opt ani, alaturi de cei sase frati ai sai.

Delia Rus a precizat ca de inmormantarea baiatului se vor ocupa directia pe care o conduce si Centrul pentru protectia copilului Nasaud.

"In jurul orei 11, am fost anuntati si noi de catre seful centrului de la Nasaud ca a decedat. Era institutionalizat din 2011, din 15 noiembrie. El mai are inca sase frati: unul in adoptie, unul in plasament familial, unul in Centrul de plasament de tip familial pentru copii cu dizabilitati de la Bistrita si ceilalti sunt tot cu masura de protectie la casa de tip familial Nasaud. De inmormantare, se vor ocupa Centrul pentru protectia copilului Nasaud si DGASPC Bistrita-Nasaud. Inca nu stiu sa va dau mai multe detalii raportat la data inmormantarii, pentru ca au plecat colegii la spital, la Cluj, pentru ridicarea trupului de la Medicina Legala. Dumnezeu sa il ierte! Este regretabil", a declarat Rus, miercuri, pentru Agerpres.

Avand in vedere decesul copilului, politistii vor schimba incadrarea juridica a dosarului penal deschis saptamana trecuta, din vatamare corporala din culpa in ucidere din culpa.

In data de 2 octombrie, baiatul de 13 ani a fost ranit grav dupa ce a cazut de la etajul al doilea, prin balustrada scarilor, la Scoala Gimnaziala "Mihai Eminescu" din Nasaud.

La fata locului a intervenit o ambulanta, care l-a preluat pe elev pentru a-l transporta la Centrul de Primiri Urgente Nasaud, dupa care acesta a fost transferat cu un elicopter SMURD la o clinica de specialitate din Cluj-Napoca.