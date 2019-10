Cea de-a noua editie a simpozionului european „Beer and Health” desfasurata recent la Bruxelles a reconfirmat faptul ca un consum moderat de bere poate face parte dintr-un stil de viata sanatos si echilibrat. Evenimentul a reunit peste 100 de cercetatori europeni si internationali care au dezbatut diverse tematici privitoare la legatura dintre consumul moderat de bere in raport cu sanatatea.



Unul dintre cei mai importanti factori care asigura performanta la nivel sportiv este balanta optima a fluidelor in corp. Un dezechilibru al fluidelor si mineralelor poate duce la o scadere a performantelor fizice si cognitive si poate avea efecte majore asupra sanatatii. De aceea, este necesar ca aportul de lichide sa fie atent asigurat si monitorizat inaintea, in timpul si dupa activitatea sportiva. O cercetare a Universitatii de Stiinte Aplicate din Austria a studiat in ce masura berea fara alcool poate fi o varianta pentru refacerea necesarului de lichide pe care organismul le elimina prin transpiratie in timpul activitatilor fizice.

Concluziile au fost ca berea fara alcool ofera o cantitate suficienta de electroliti si are osmolalitatea (numarul total de particule dizolvate per kilogram de solvent) necesara pentru a fi considerata o bautura izotonica pentru sportivi. De asemenea, contine o combinatie corespunzatoare de carbohidrati, care faciliteaza recuperarea rapida dupa performanta sportiva.

Deoarece cantitatea de sodiu din bere, unul dintre electrolitii importanti din orice bautura izotonica, nu atinge concentratia reglementata la nivelul Uniunii Europene (460-1150 mg/L), cercetarea a evidentiat ca este posibila functionalizarea berii fara alcool cu ​​diferite saruri de sodiu pentru a crea o bautura sportiva izotonica integrala. Mai mult chiar, berea imbogatita cu sodiu a evidentiat proprietati si mai bune ale gustului in timpul testelor.

„Datorita efortului metabolic depus dupa o proba sportiva sau un antrenament intens, imunitatea sportivului este afectata pe termen scurt sau mediu. Berea fara alcool poate fi o alegere potrivita ca optiune de rehidratare a sportivilor dupa antrenament, iar datorita substantelor antioxidante, favorizeaza si stimularea apararii antiinfectioase a organismului. Berea este considerata in multe tari chiar un aliment, pentru ca pe langa faptul ca are un continut de apa de peste 90%, mai contine proteine, aminoacizi, carbohidrati, elemente minerale si vitamine din grupul B, provenite din materia prima din care este fabricata: cereale, hamei, drojdie”, spune dr. Corina Zugravu, Presedinte Centrul de Studii despre Bere, Sanatate si Nutritie.

Berea si viata sociala

Specialistii au adus in discutie consumul de bere din punct de vedere social si relational si au pus accent pe rolul de liant social in conditiile unui consum moderat. Cum berea se numara printre cele mai frecvente alegeri de consum atunci cand vorbim despre o iesire in oras, a fost dezbatut si rolul pub-urilor in crearea si construirea de identitati, apartenente si de combatere a izolarii sociale si a singuratatii. Cercetarile indica faptul ca pub-urile pot oferi oamenilor oportunitati de a crea si intretine conexiuni sociale, ceea ce poate contribui la sanatatea, bunastarea si calitatea vietii.

Potrivit unui comunicat remis 9am, Organizatia Mondiala a Sanatatii defineste consumul moderat de bere ca pe o cantitate de 330 ml/zi in randul femeilor si 660 ml/zi in randul barbatilor. Compozitia corporala diferita dintre femei si barbati, precum si greutatea corporala medie mai mica, face ca alcoolul sa afecteze femeile diferit fata de barbati. Femeile au un procent mai mare de grasimi in corpul lor si deci un procent mai mic de fluide. Deoarece alcoolul este solubil in apa, se distribuie doar in lichidul corporal. Femeile vor avea, asadar, niveluri maxime mai ridicate de alcoolemie decat barbatii, pentru aceeasi cantitate de alcool consumata.