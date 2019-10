Intre 24 si 27 octombrie in Parcul Regele Mihai I (Herastrau, intrarea Charles de Gaulle) din Bucuresti va avea loc PumpkinFest, primul festival de Halloween din Romania unde se va construi cel mai mare zid de dovleci personalizati si luminati. Timp de patru zile, familiile cu copii si toti cei pasionati de traditiile de toamna sunt asteptati la evenimentul unde pot sa sculpteze propriul dovleac si apoi sa-l urce pe zidul inalt de 5 metri.



Organizatorii si-au propus sa puna impreuna 30.000 de dovleci personalizati si sa formeze un zid inalt de cinci metri si lung de 100 de metri. In fiecare seara, zidul de dovleci va fi iluminat, creand astfel un spectacol unic si o atmosfera de neuitat.

Ateliere creative, preparate pe baza de dovleac si must facut pe loc

Dovleac copt, prajituri de casa cu dovleac, inghetata cu dovleac, placinta cu dovleac sunt doar cateva dintre preparatele cu care se vor putea delecta iubitorii legumelor de toamna. Pentru ceilalti participanti, organizatorii au pregatit si standuri cu mancare traditional romaneasca, burgeri, gratar, dar si zone cu fructe, legume, zacusca si gemuri bio. Mustul facut pe loc si vinul proaspat vor fi din abundenta si vor acompania toate preparatele delicioase realizate in cadrul festivalului.

Pe langa zona de food, participantii vor putea participa si la ateliere creative de personalizare a dovlecilor, pictura pe ceramica, jucarii, sau vor putea cumpara diverse bunatati si accesorii hand-made de la targul de toamna din cardul festivalului.

Intrarea gratuita la primul mare festival de Halloween

Intrarea la PumpkinFest este gratuita pentru toti participantii, organizatorii dorindu-si sa participe cat mai multi vizitatori care sa se bucure de atmosfera uimitoare pe care o va crea zidul de dovleci personalizati. Cei care doresc sa contribuie la construirea zidului si la personalizarea dovlecilor, pot sa-si achizitioneze un kit special care contine un bostan, manusi, unealta de cioplit si lumanare. Kit-ul costa 30 de RON si poate fi rezervat in prealabil pe site-ul wishfest.ro.

Pe vremuri, in noaptea de 31 octombrie, cand are loc Halloween-ul, dovlecii sau napii erau scobiti si iluminati si pusi la vedere pentru a alunga spiritele rele. Intre timp, personalizarea dovlecilor a devenit un exercitiu de dezvoltare a creativitatii, copiii intrecandu-se in culori si forme deosebite.

Cei care doresc sa-si antreneze creativitatea, sa se bucure de atmosfera de neuitat oferita de zidul de dovleci iluminati sau pur si simplu sa sarbatoreasca toamna cu toate culorile si gusturile ei deosebite, sunt asteptati in toate cele patru zile in Parcul Regele Mihai I (Herastrau), intrarea Charles de Gaulle.